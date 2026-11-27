Panduan lengkap dzikir dan doa setelah sholat wajib berdasarkan hadis sahih untuk memohon rezeki halal dan berkah dari Allah SWT.

Amalan setelah sholat wajib untuk memohon keberkahan rezeki menjadi pintu utama dalam mencari keberkahan hidup menurut perspektif Islam. Rezki yang barakah bukan sekadar jumlah yang melimpah, melainkan harta yang halal dan membawa ketenangan batin. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bertebaran di bumi mencari karunia setelah menyelesaikan ibadah dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10.

Mekanisme Dzikir Memohon Rezeki Halal

Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih dalam buku Sunnah dan Dzikir Harian Nabi SAW menegaskan bahwa istiqamah berdzikir setelah shalat fardhu memiliki dampak besar. Waktu setelah shalat wajib adalah momen mustajab untuk memohon kebaikan sesuai penekanan Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani dalam Buku Dzikir Pagi dan Petang dan Sesudah Sholat Fardhu.

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Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan dzikir ini melapangkan rezeki. Dengan istiqamah mengamalkan amalan setelah sholat wajib untuk memohon keberkahan rezeki, setiap muslim membangun jembatan antara ibadah dan keberkahan hidup. Ini adalah ikhtiar batin yang melengkapi ikhtiar lahir secara fisik.

Istighfar sebagai Kunci Pembuka Harta

Amalan pertama yang wajib dilaksanakan adalah membaca istighfar tiga kali. Langkah ini diikuti dengan dzikir Allahumma antas-salam wa minkas-salam sebagai pembuka hati. Rasulullah SAW bersabda barangsiapa mengucapkan istighfar tiga kali setelah sholat, Allah akan mengampuni dosanya menurut HR. Abu Dawud.

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Imam Nawawi dalam Al-Adzkar menjelaskan istighfar membersihkan hati sebelum melantunkan doa. Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani menempatkan istighfar sebagai amalan pertama dalam urutan dzikir sebelum doa spesifik. Dzikir tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali juga menghapus dosa sebagaimana HR. Malik.

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan dzikir ini melapangkan rezeki dan memudahkan urusan dunia. Membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu juga diwajibkan untuk perlindungan. Rasulullah SAW bersabda orang yang membaca Ayat Kursi tidak ada penghalang masuk surga kecuali kematian menurut HR. An-Nasa'i.

Pentingnya Sholawat dan Doa Eksplisit

Para ulama menganjurkan agar umat Islam bersholawat setelah sholat sebagai wasilah mendekatkan diri. Amalan ini banyak diamalkan di pesantren-pesantren untuk memohon keberkahan rezeki. Amalan puncak adalah memanjatkan doa-doa yang secara eksplisit memohon rezeki berkah.

Imam Nawawi dalam Al-Adzkar menegaskan berdoa setelah shalat fardhu memiliki urgensi besar. Syaikh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi dalam kitab Al-Nawadir menyebutkan orang yang membaca doa tertentu setiap selesai shalat fardhu akan diberikan kekayaan. Doa ini diajarkan untuk memohon barakah secara langsung dari Allah SWT.

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Doa memohon ilmu, rezeki, dan amal diterima sangat dianjurkan setelah sholat Subuh. Allahumma inni as-aluka 'ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Doa ini dicatat dalam Sunan Ibnu Majah nomor 915. Imam Nawawi dalam Al-Adzkar mengutip doa ini sebagai bagian dari dzikir setelah shalat Subuh.

Doa ini diajarkan untuk memohon barakah secara langsung dalam rezeki yang Allah berikan. Latin Allahummaghfir li dzanbi, wa yassir li amri, wa barik li fi rizqi berarti ampunilah dosaku dan berkahilah rezekiku. Doa ini diriwayatkan dalam HR. yang merujuk pada permohonan keberkahan harta dan kemudahan urusan hidup.