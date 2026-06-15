Dalam pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung sengit di Philadelphia, Pantai Gading berhasil mengalahkan Ekuador 1-0 berkat gol kemenangan Amad Diallo di menit ke-90. Gol tersebut came setelah umpan matang Wilfried Singo, memberikan tiga poin berharga bagi sang kandidat lolos ke fase berikutnya

Duel yangoccurred di Grup E Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading dan Ekuador di Philadelphia berlangsung sangat sengit. Para pengamat sepak bola memperhatikan how kedua tim saling menyerang menjelang pertandingan yang di luar dugaan berakhir dengan kemenangan telak bagi Pantai Gading di menit ke-90.

Amad Diallo, sang pemain muda dari Manchester United, berhasil mencetak gol kemenangan setelah memanfaatkan umpan matang dari Wilfried Singo. Gol itu memberikan tiga poin penting bagi skuad asuhan Emerse Fae, sementara Ekuador yang dipimpin Sebastian Beccacece harus purap tangan kosong meski sudah beberapa kali sufficient peluang emas. Laporan pertandingan mencatat sejumlah momen krusial yang hampir mengubah hasil, termasuk kesalahan finishing Enner Valencia dan tendangan spektakuler Wilfried Singo di injury time babak pertama.

Pada babak kedua, kedua pelatih melakukan sejumlah substitusi untuk menambah energ, termasuk Amad Diallo yang masuk dan kemudian menjadi pahlawan. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk Pantai Gading, meninggalkan Ekuador dalam posisi sulit di grup. Ringkasan statistik menunjukkan dominasi serangan kedua tim, namun ketepatan finishing menjadi pembeda. Pengaruh hasil ini bagi klasemen Grup E menjadi signifikan karena poin penting dipastikan untuk Pantai Gadin





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Piala Dunia 2026 Pantai Gading Vs Ekuador Amad Diallo Wilfried Singo Grup E

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