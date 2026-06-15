Amad Diallo menjadi Pahlawan Pantai Gading dalam Kemenangan 1-0 atas Ekuador di Grup E Piala Dunia 2026

Pantai Gading mencetak kemenangan pertama mereka atas tim dari Amerika Selatan dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Ekuador 1-0 di Grup E Piala Dunia 2026. Gol penentu kemenangan Pantai Gading dicetak Amad Diallo, pemain Manchester United, pada menit ke-90.

Amad Diallo , pemain Manchester United, menjadi penentu kemenangan bagi Pantai Gading dalam laga melawan Ekuador di Grup E Piala Dunia 2026 . Dengan mengalahkan Ekuador 1-0, Pantai Gading mencetak kemenangan pertama mereka atas tim dari Amerika Selatan dalam sejarah Piala Dunia.

Gol penentu kemenangan Pantai Gading dicetak Amad Diallo, pemain Manchester United, pada menit ke-90. Amad Diallo masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan berhasil menjadi pahlawan dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama 90 menit. Gol tersebut tercipta ketika waktu normal hampir habis. Amad dengan tenang menyambut peluang di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tidak dapat dihentikan oleh kiper Ekuador, Hernan Galindez.

Kemenangan ini juga menandai berakhirnya rekor buruk Pantai Gading saat berhadapan dengan tim asal Amerika Selatan di Piala Dunia, sebelumnya mereka selalu kalah dalam tiga pertemuan, yaitu 1-2 melawan Argentina pada 2006, 1-3 melawan Brasil pada 2010, dan 1-2 melawan Kolombia pada 2014. Sejak awal pertandingan, kedua tim menunjukkan permainan yang hati-hati. Pantai Gading lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan fisik dan melakukan transisi cepat, sementara Ekuador berusaha mengendalikan permainan melalui kontribusi Moises Caicedo dan Enner Valencia.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi, terlihat dari banyaknya kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Francois Letexier. Seko Fofana menerima kartu kuning pada menit ke-28, diikuti oleh Franck Kessie pada menit ke-38 dan Guela Doue pada menit ke-40. Ketika memasuki babak kedua, pelatih Emerse Fae membuat keputusan strategis dengan mengganti Bazoumana Toure dengan Amad Diallo pada menit ke-56. Keputusan ini terbukti menjadi momen krusial dalam pertandingan.

Ekuador berusaha meningkatkan serangan dengan memasukkan Nilson Angulo, Jackson Porozo, dan Kevin Rodriguez. Namun, lini pertahanan Pantai Gading yang dipimpin oleh Emmanuel Agbadou dan Wilfried Singo tampil disiplin dalam menjaga keunggulan mereka. Ketika laga hampir berakhir dengan skor imbang tanpa gol, Amad Diallo muncul sebagai pahlawan bagi timnya. Gol yang dicetaknya pada menit ke-90 memastikan Pantai Gading meraih tiga poin berharga, sekaligus membuka peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya.

Hasil pertandingan ini semakin menambah ketegangan di Grup E. Pantai Gading akan berhadapan dengan tim kuat Eropa, Jerman, pada Minggu (21-6-2026) dini hari WIB. Di sisi lain, Ekuador berusaha untuk bangkit kembali saat bertemu dengan Curacao, wakil dari CONCACAF, pada hari yang sama. Pertandingan yang berlangsung di Philadelphia Stadium tersebut disaksikan oleh 68.274 penonton yang memenuhi stadion, menjadi saksi momen bersejarah bagi Pantai Gading, yang meraih kemenangan pertama mereka atas tim dari Amerika Selatan dalam ajang Piala Dunia





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