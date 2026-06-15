Amad Diallo Bawa Pantai Gading Kalahkan Ekuador di Piala Dunia 2026, Uruguay dan Iran Hadapi Masalah

Amad Diallo mencetak gol kemenangan untuk Pantai Gading atas Ekuador. Uruguay dan Iran menghadapi kendala administratif, sementara Belanda ditahan imbang Jepang dan Jerman menang besar atas Curacao.

Pemain Manchester United, Amad Diallo , menjadi pahlawan bagi Pantai Gading dengan mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Ekuador di Piala Dunia 2026 . Gol tersebut tercipta di menit-menit akhir pertandingan, memastikan tiga poin penting bagi tim asuhan Marcelo Bielsa.

Sementara itu, berbagai masalah administratif dan kontroversi mewarnai turnamen, mulai dari keterlambatan penerbangan Timnas Uruguay hingga pencabutan tiket pendukung Iran. Timnas Uruguay menghadapi kendala logistik saat persiapan melawan Arab Saudi. Mereka tertahan di Kompleks Mayakoba, Cancun, karena rute penerbangan ke Miami tidak disetujui. Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) menyalahkan FIFA atas keterlambatan ini, dengan juru bicara AUF menyatakan bahwa FIFA perlu bertanggung jawab.

Legenda Uruguay, Diego Forlan, juga meluapkan kekesalannya. Masalah serupa juga menimpa Iran, yang alokasi tiket pendukungnya dicabut mendadak sebelum laga melawan Selandia Baru, dianggap sebagai upaya melemahkan tim. Di sisi lain, kapten Belanda Virgil van Dijk kecewa setelah timnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Pelatih Ronald Koeman menyatakan sepakat dengan kekecewaan van Dijk.

Sementara itu, Jerman sukses menghancurkan Curacao 7-1, namun kemenangan telak itu menuai kritik terhadap FIFA. Kontroversi lainnya melibatkan wasit asal Somalia yang ditolak AS dan pemain Ghana Thomas Partey yang dilarang masuk Kanada karena kasus hukum. Meski demikian, Piala Dunia 2026 terus berjalan dengan berbagai kejutan dan drama





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Piala Dunia 2026 Amad Diallo Uruguay Iran Kontroversi FIFA

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