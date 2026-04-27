Alyssa Daguisse Berharap Melahirkan Setelah Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju

Istri Al Ghazali, Alyssa Daguisse, mengungkapkan harapannya agar kelahiran anaknya bertepatan setelah rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju. Maia Estianty juga terlihat memperhatikan kondisi kehamilan Alyssa yang memasuki trimester ketiga.

Jakarta (ANTARA) – Alyssa Daguisse , istri dari Al Ghazali , mengungkapkan harapannya agar kelahiran anak pertamanya bertepatan setelah selesainya rangkaian acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju .

Pernyataan ini ia sampaikan saat momen siraman El Rumi, sebuah acara penting menjelang pernikahan adiknya. Alyssa berharap, sesuai dengan doanya, buah hatinya akan lahir setelah tanggal 26 April, menandai akhir dari seluruh perayaan pernikahan El dan Syifa. Ungkapan ini ia sampaikan dalam obrolan santai bersama Maia Estianty, ibu mertuanya, yang juga terlihat sangat perhatian terhadap kondisi Alyssa yang kini memasuki trimester ketiga kehamilannya.

Maia Estianty bahkan memperkirakan bahwa bayi tersebut masih akan berada dalam kandungan Alyssa setidaknya selama satu minggu ke depan. Alyssa sendiri juga mengutarakan perkiraan yang serupa, menyebutkan tanggal 28 sebagai kemungkinan tanggal kelahiran. Al Ghazali dan Alyssa Daguisse telah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah pada Minggu, 16 Juni. Pernikahan mereka digelar secara intim di sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat.

Prosesi akad nikah keduanya dipenuhi dengan nuansa adat Sunda yang kental, mencerminkan akar budaya keluarga Al Ghazali. Momen sakral ini diabadikan dan dibagikan oleh El Rumi, adik Al Ghazali, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. El Rumi turut menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi kebahagiaan rumah tangga Al Ghazali dan Alyssa Daguisse. Pernikahan ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat popularitas kedua mempelai sebagai figur publik.

Al Ghazali, putra dari musisi ternama Maia Estianty dan Ahmad Dhani, dikenal sebagai aktor dan musisi muda yang berbakat. Sementara Alyssa Daguisse merupakan seorang model yang memiliki popularitas di kalangan penggemar mode dan gaya hidup. Kehamilan Alyssa Daguisse menambah kebahagiaan dalam keluarga besar Maia Estianty dan Ahmad Dhani. Maia Estianty, sebagai seorang ibu, terlihat sangat antusias menantikan kehadiran cucu pertamanya dari Al Ghazali.

Ia kerap membagikan momen-momen kebersamaan dengan Alyssa dan memberikan dukungan penuh selama masa kehamilan. Kondisi kehamilan Alyssa juga menjadi perhatian publik, dan banyak penggemar yang mendoakan kelancaran persalinan dan kesehatan ibu serta bayinya. Rangkaian acara pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga menjadi ajang pertemuan keluarga besar, di mana Alyssa Daguisse dapat berbagi kebahagiaan dan mendapatkan dukungan dari para kerabat. Kehadiran Alyssa dalam acara pernikahan El Rumi menunjukkan kedekatannya dengan keluarga Al Ghazali dan semakin mempererat hubungan mereka.

Publik dan media terus mengikuti perkembangan kehamilan Alyssa dan menantikan kelahiran buah hati dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguisse. Kehidupan pribadi Al Ghazali dan Alyssa Daguisse selalu menarik perhatian, dan pernikahan serta kehamilan mereka menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan





