Alwi Farhan Membuat China Pusing dengan Kemenangan Terus-Menerus

Alwi Farhan menjadi juara Australian Open 2026 dengan mengalahkan Dong Tian Yao. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya dalam mengalahkan pemain China.

BOLASPORT. COM - Ada catatan menarik saat tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan , menjadi juara Australian Open 2026 . Kemenangan atas Dong Tian Yao memperpanjang catatan impresifnya ketika bersua pemain dari Kandang Naga.

Di jagat bulu tangkis, status China sebagai penguasa sulit untuk dibantah. Kehadiran jagoan yang bisa menjadi juara di kelima sektor membuat mereka sulit digulingkan dari takhta di setiap turnamennya, apalagi di Sudirman Cup. Alhasil, menjadi fenomena menarik ketika ada pemain yang bisa membuat se-China pusing karena sulit dikalahkan. Salah satu contohnya adalah tunggal putri nomor satu, An Se-young (Korea Selatan).

Tahun lalu bulu tangkis melihat fenomena saat seorang An Se-young nyaris tak bisa dikalahkan trio pemain top China yang bertengger di 5 besar ranking dunia. Saking sulitnya mengalahkan An Se-young, kegagalan Chen Yu Fei memenangi Kejuaraan Dunia 2025 'diampuni' karena didahului kemenangan atas sang nemesis di semifinal. Baca Juga: An Se-young Ungkap Rahasia Tetap di Level Tertinggi dan Ambisi Jadi Pemain Tak Terkalahkan Tahun ini, Indonesia melihat fenomena yang sama melalui Alwi Farhan.

Secara peringkat dan prestasi, Alwi jelas jauh di bawah An Se-young. Namun, dalam urusan mengalahkan pemain China, pemain jebolan PB Exist itu juga menggila. Alwi tak terkalahkan dalam tujuh pertemuan terakhirnya dengan pemain China dengan luka teranyar diberikannya di final Australian Open 2026





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alwi Farhan Australian Open 2026 Bulu Tangkis China Mengalahkan Pemain China

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penghancur Ubed Digertak Jelang Final Australian Open 2026, Alwi Farhan: Insyallah JuaraAlwi Farhan merasa percaya diri bisa meraih gelar Australian Open 2026 melawan Dong Tian Yao yang sebelumnya melumat Ubed

Read more »

Jadwal Final Australian Open 2026 - Indonesia Ada Harapan Juara Umum, Alwi Farhan sampai Sabar/Reza BerjuangAlwi Farhan sampai Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berjuang untuk membawa Indonesia juara umum Australian Open 2026

Read more »

Juara Australian Open 2026, Bukti Alwi Farhan Bangkit dari KeterpurukanAlwi Farhan menjuarai Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil China di final.

Read more »

Indonesia Punya Bintang Baru, Alwi Farhan Juara Australia Open 2026Alwi Farhan kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu bintang masa depan bulutangkis Indonesia. Pebulutangkis muda asal Surakarta itu sukses merebut gelar juara

Read more »