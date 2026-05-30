Alwi Farhan Lolos ke Semifinal Singapore Open 2026, Inilah Jalannya ke Final

Alwi Farhan berhasil menembus semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan Kodai Naraoka. Perubahan mental setelah Piala Thomas 2026 menjadi kunci kesuksesannya. Dia akan bertarung melawan Alex Lanier di semifinal. Sementara itu, Fajar Alfian/Shohibul Fikri juga bersaing di ganda putra.

Seluruh pertandingan semifinal Singapore Open 2026 disiarkan secara langsung di platform berbayar Vidio mulai pukul 11.00 WIB. Pertandingan ini menjadi penantian tersendiri bagi penonton bulu tangkis Indonesia mengingat di babak ini dua wakil negara bersaing untuk memperebutkan tiket ke final.

Alwi Farhan berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Kodai Naraoka asal Jepang dengan skor 21-12, 21-17 di perempat final Jumat (29/5/2026). Kemenangan ini membawa Alwi Farhan ke semifinal Super 750 pertama dalam kariernya. Dia menunjukkan pemulihan signifikan setelah pengalaman pahit di Piala Thomas 2026 sebulan yang lalu. Banyak pelajaran berharga yang diambil dari kegagalan di Piala Thomas, membuatnya lebih kalem dan tidak lagi mudah terpancing emosi.

Perubahan mental ini terbukti membantunya bertahan Melawan pemain papan atas seperti Sh Yu Qi di babak 16 besar dan Kodai Naraoka di perempat final. Alwi Farhan mengungkapkan rasa syukur bisa membalas kekalahan sebelumnya.

"Alhamdulillah, senang banget pastinya bisa menang, membalas kekalahan dan ke semifinal pertama di Super 750. Sempat terkejar di gim kedua, tapi bisa mengontrol dan bisa menguasai keadaan," ujar Alwi Farhan. Di babak 16 besar, Alwi Farhan berhasil mengalahkan Shi Yu Qi. Kemenangan atas kodok Naraoka mengonfirmasi bahwa perubahan mentalnya benar-benar membuahkan hasil.

Sekarang dia bersiap menghadapi Alex Lanier di semifinal. Peluang untuk membalas kekalahan di Piala Thomas terbuka lebar. prerequisite untuk memenangkan laga tersebut adalah bermain tenang dan fokus seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan sebelumnya. Alwi memastikan kesiapan untuk enfrentar dengan penuh konsentrasi.

"Di semifinal saya akan melihat seperti pertandingan-pertandingan yang sudah saya lalui. Tekanan pasti berbeda tapi pastinya saya akan memikirkan poin demi poin," tandasnya. Selengkapnya, berikut jadwal pertandingan kedua wakil Indonesia di semifinal Singapore Open 2026 dijadwalkan Sabtu (30/5/2026). Dalam ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan berhadapan dengan pasangan China Liang Wei Keng/Wang Chang pada Match 9.

Kompas.com sebagai sumber berita ini berkomitmen untuk menyajikan fakta yang jernih, tepercaya, dan berimbang.

