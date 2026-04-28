Alwi Farhan Kalah di Piala Thomas 2026, Indonesia Tertinggal 0-2

Alwi Farhan mengalami kekalahan berturut-turut di Piala Thomas 2026, membuat Indonesia tertinggal 0-2. Ia mengaku merasa tertekan oleh ekspektasi untuk memenangkan pertandingan. Selain itu, kekuatan pukulan lawan menjadi faktor utama kekalahannya. Indonesia kini harus memenangkan ketiga pertandingan yang tersisa untuk membalikkan keadaan.

Dalam laga bulu tangkis Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark, pada Rabu, 29 April 2026 dini hari WIB, Alwi Farhan mengalami kekalahan berturut-turut dengan skor 16-21 dan 19-21.

Kekalahan ini membuat Indonesia ketinggalan 0-2 setelah Jonatan Christie juga takluk dari Christo Popov. Setelah pertandingan, Alwi mengaku merasa tertekan oleh ekspektasi untuk memenangkan pertandingan. Ia menyatakan bahwa posisi Indonesia yang tertinggal membuatnya merasa terhimpit. Selain faktor mental, Alwi juga mengakui bahwa kekuatan pukulan lawannya, Lanier, menjadi faktor utama kekalahannya.

Ia menambahkan bahwa pola permainan lawan tidak berubah, tetapi kekuatan pukulan Lanier sangat besar sehingga beberapa kali ia gagal mengantisipasi serangan. Alwi juga menyesali kesalahan dalam membaca serangan lawan, terutama pada momen-momen krusial di gim kedua, yang memungkinkan Lanier mendulang poin dengan mudah. Dengan hasil ini, Indonesia kini harus memenangkan ketiga pertandingan yang tersisa untuk membalikkan keadaan dan menjaga status sebagai juara grup. Harapan kini bertumpu pada Anthony Sinisuka Ginting yang akan bertanding melawan Toma Junior Popov.

Selain itu, pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri diharapkan bisa menjadi penyelamat di dua pertandingan terakhir.

