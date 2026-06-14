Alwi Farhan Juara Australian Open 2026, Dedykasikan untuk Indonesia

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil meraih Gelar Juara Australian Open 2026 BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil China Dong Tian Yao di Sydney. Kemenangan ini mendapat apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang berharap dapat memotivasi generasi muda. Alwi mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung dan berdedikasi bagi bangsa.

Alwi Farhan menjuarai Australian Open 2026 di Sydney setelah mengalahkan Dong Tian Yao dari China dengan skor 21-13, 21-13 dalam dua gim langsung. Kemenangan ini dinobatkan di kategori BWF Super 500.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan apresiasi melalui Instagram dan berharap generasi muda terinspirasi oleh kerja keras Alwi. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi Alwi dalam mengharumkan nama bangsa. Alwi Farhan mengaku bersyukur atas gelar Super 500 keduanya dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, pelatih, serta tim pendukung di PBSI. Kemenangan ini didedikasikan untuk Indonesia dengan harapan bulu tangkis nasional segera bangkit dari situasi yang dihadapi belakangan





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Bulu Tangkis Australian Open Alwi Farhan Erick Thohir PBSI

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