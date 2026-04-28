Alwi Farhan Akui Tekanan Pengaruhi Penampilan di Piala Thomas 2026

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengakui tekanan besar memengaruhi penampilannya saat dikalahkan Alex Lanier dari Prancis di Piala Thomas 2026. Indonesia tertinggal 0-2 dan wajib menyapu bersih tiga partai tersisa untuk menjaga asa juara.

Jakarta (ANTARA) - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia , Alwi Farhan , mengakui adanya tekanan besar yang memengaruhi performanya saat menghadapi Alex Lanier dari Prancis pada pertandingan kedua laga terakhir Grup D Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark.

Alwi harus mengakui kekalahan dengan skor 16-21 dan 19-21, yang membuat Indonesia tertinggal 0-2 dari Prancis. Pengakuan ini disampaikan Alwi dalam keterangan resmi dari PP PBSI usai pertandingan yang berlangsung Selasa atau Rabu dini hari WIB tersebut. Alwi menjelaskan bahwa situasi yang membutuhkan kemenangan bagi tim Indonesia menjadi beban mental yang cukup besar baginya. Rasa tertekan itu, menurutnya, sangat menghantuinya selama pertandingan berlangsung.

Ia merasa lebih terbebani oleh ekspektasi dan tanggung jawab untuk menyumbangkan poin bagi tim Merah Putih. Meskipun demikian, Alwi menekankan bahwa secara keseluruhan, pola permainan lawan tidak mengalami perubahan signifikan. Faktor pembeda utama terletak pada kekuatan pukulan Lanier yang sangat besar. Alwi mengakui kesulitan dalam mengantisipasi pukulan-pukulan keras Lanier, yang beberapa kali membuatnya kehilangan poin penting.

Ia menambahkan bahwa kesalahan dalam membaca serangan lawan juga menjadi penyebab utama Lanier mampu mengumpulkan poin dengan mudah, terutama pada momen-momen krusial di gim kedua. Alwi menyadari bahwa ia harus memperbaiki kemampuan membaca serangan lawan agar tidak lagi memberikan kesempatan bagi lawan untuk mendominasi pertandingan. Kekalahan Alwi semakin memperburuk situasi Indonesia setelah Jonatan Christie juga gagal menyumbangkan poin pada partai pembuka. Jonatan dikalahkan oleh Christo Popov dengan skor 19-21 dan 14-21.

Dengan skor 0-2, Indonesia kini berada dalam posisi yang sulit dan wajib menyapu bersih tiga partai tersisa untuk menjaga peluang membalikkan keadaan dan mempertahankan asa menjadi juara Grup D Piala Thomas 2026. Pertandingan selanjutnya akan menampilkan Anthony Sinisuka Ginting yang akan berhadapan dengan Toma Junior Popov di sektor tunggal ketiga. Setelah itu, pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi pasangan Prancis, Eloi Adam/Leo Rossi, di sektor ganda keempat.

Pertandingan penutup akan mempertemukan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, melawan Christo Popov/Toma Junior Popov. Kemenangan di ketiga partai tersebut menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin lolos dari fase grup dan melanjutkan perjuangan meraih gelar juara Piala Thomas 2026. Pelatih tim Indonesia diharapkan dapat memberikan motivasi dan strategi yang tepat kepada para pemain agar dapat mengatasi tekanan dan menampilkan performa terbaik mereka.

Dukungan dari para penggemar bulu tangkis Indonesia juga sangat diharapkan untuk memberikan semangat kepada para pemain di lapangan. Piala Thomas sendiri merupakan ajang bergengsi dalam dunia bulu tangkis, di mana negara-negara terbaik dari seluruh dunia bersaing untuk merebut gelar juara. Indonesia memiliki sejarah panjang dan gemilang dalam ajang ini, dan diharapkan dapat kembali meraih kejayaan di Piala Thomas 2026. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Alwi Farhan dan seluruh tim Indonesia untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Analisis mendalam terhadap pertandingan melawan Prancis akan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan kekuatan tim. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Indonesia diharapkan dapat bangkit dan meraih hasil yang lebih baik di Piala Thomas 2026. Kepercayaan diri para pemain juga menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan. Alwi Farhan diharapkan dapat mengatasi tekanan mental dan kembali menampilkan performa terbaiknya di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Dukungan dari rekan-rekan setim dan pelatih juga akan sangat membantu Alwi dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Selain itu, penting bagi Alwi untuk menjaga kondisi fisik dan mentalnya agar tetap prima selama turnamen berlangsung. Istirahat yang cukup, nutrisi yang baik, dan latihan yang teratur akan membantu Alwi dalam menjaga performanya. Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara Piala Thomas 2026, namun hal itu membutuhkan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah dari seluruh tim.

Dengan dukungan dari para penggemar bulu tangkis Indonesia, diharapkan tim Merah Putih dapat meraih hasil yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional





