Alvaro Arbeloa membungkam kritik Real Madrid, optimis musim depan

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa membungkam kritik usai menyingkirkan Manchester City. Barcelona resmi menjuarai Liga Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico. Kekalahan tersebut sekaligus memastikan Barcelona menjadi juara Liga Spanyol dua musim berturut-turut. Los Blancos kini dipastikan finis di posisi runner-up klasemen. Posisi mereka juga sudah aman dan tidak akan tergeser meski kalah dari Real Oviedo. Tekanan terhadap Arbeloa meningkat setelah Madrid hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Meski demikian, mantan bek timnas Spanyol itu menilai kondisi klub masih jauh dari situasi krisis. Pelatih berusia 43 tahun tersebut optimistis Real Madrid akan tampil lebih kuat pada musim depan. Ia menilai kegagalan musim ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola. "Kami akan memiliki skuad yang lebih kuat. Ini olahraga, tidak ada klub yang memenangkan Liga Champions atau La Liga setiap tahun," tutur dia. Di tengah tekanan yang terus meningkat, masa depan Arbeloa di Santiago Bernabeu juga menjadi sorotan. Nama José Mourinho disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk kembali menangani Real Madrid musim depan. Namun, Arbeloa memilih fokus menyelesaikan sisa pertandingan musim ini dibanding membahas masa depannya. "Saya memahami semua pertanyaan mengenai masa depan saya dan Real Madrid. Namun, saya berharap keputusan saya untuk fokus pada laga melawan Oviedo, lalu Sevilla, dan Athletic Bilbao bisa dihormati," ujar dia. Ikuti Kuisnya ➔

Pelatih Real Madrid , Alvaro Arbeloa membungkam kritik usai menyingkirkan Manchester City . Barcelona resmi menjuarai Liga Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 dalam laga El Clasico pada Senin (11/5/2026).

Kekalahan tersebut sekaligus memastikan Barcelona menjadi juara Liga Spanyol dua musim berturut-turut. Los Blancos kini dipastikan finis di posisi runner-up klasemen. Posisi mereka juga sudah aman dan tidak akan tergeser meski kalah dari Real Oviedo pada laga Jumat (15/5/2026) dini hari WIB. Tekanan terhadap Arbeloa meningkat setelah Madrid hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Meski demikian, mantan bek timnas Spanyol itu menilai kondisi klub masih jauh dari situasi krisis. Pelatih berusia 43 tahun tersebut optimistis Real Madrid akan tampil lebih kuat pada musim depan. Ia menilai kegagalan musim ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola.

"Kami akan memiliki skuad yang lebih kuat. Ini olahraga, tidak ada klub yang memenangkan Liga Champions atau La Liga setiap tahun," tutur dia. Di tengah tekanan yang terus meningkat, masa depan Arbeloa di Santiago Bernabeu juga menjadi sorotan. Nama José Mourinho disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk kembali menangani Real Madrid musim depan.

Namun, Arbeloa memilih fokus menyelesaikan sisa pertandingan musim ini dibanding membahas masa depannya.

"Saya memahami semua pertanyaan mengenai masa depan saya dan Real Madrid. Namun, saya berharap keputusan saya untuk fokus pada laga melawan Oviedo, lalu Sevilla, dan Athletic Bilbao bisa dihormati," ujar dia. Ikuti Kuisnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Alvaro Arbeloa Manchester City Liga Spanyol Barcelona El Clasico Kekalahan Juara Liga Spanyol Posisi Runner-Up Klasemen Tekanan Masa Depan José Mourinho Kuis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvaro Arbeloa Dukung Florentino Perez, 7 Gelar Real Madrid DirampasAlvaro Arbeloa memberikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Real Madrid, Florentino Perez.

Read more »

Real Madrid-Barcelona Memanas Lagi, Arbeloa: 7 Gelar Juara Kami Telah DicuriAlvaro Arbeloa mengamini pernyataan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, soal kegagalan klub juara akibat campur tangan pihak luar.

Read more »

Real Madrid's Arbeloa dismisses talk of crisis after back-to-back domestic title lossesDespite setbacks and the prospect of missing out on the La Liga title, Real Madrid's Sergio Arbeloa insists the club is not in crisis and has high hopes for the future.

Read more »

Real Madrid Vs Oviedo, Arbeloa: Buktikan Jika Memang Pantas Main di Los BlancosAlvaro Arbeloa mengincar kemenangan pada laga Real Madrid Vs Real Oviedo di Stadion Bernabeu, Jumat (15/5/2026) dini hari WIB.

Read more »