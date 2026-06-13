Alternatif Stasiun Jatinegara untuk Penumpang Kereta Jarak Jauh dari Gambir pada 14 Juni 2026

PT KAI Daop 1 Jakarta mengumumkan bahwa penumpang kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir pada 14 Juni 2026 dapat menggunakan Stasiun Jatinegara sebagai alternatif karena adanya kegiatan lari yang menutup sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Beberapa kereta akan berhenti luar biasa di Jatinegara. Penumpang diimbau memperhatikan jadwal dan informasi resmi KAI.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengumumkan bahwa penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Minggu, 14 Juni 2026, dapat menggunakan Stasiun Jatinegara sebagai alternatif.

Langkah ini diambil menyusul adanya kegiatan lari yang menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan utama di Jakarta. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa penutupan jalan berpotensi menghambat akses pelanggan menuju Stasiun Gambir. Meskipun demikian, Stasiun Gambir tetap beroperasi normal untuk proses naik dan turun penumpang. Franoto menambahkan bahwa beberapa kereta api yang berangkat dari Gambir akan melakukan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.

Kereta-kereta tersebut meliputi KA 7010C Tambahan Gambir-Yogyakarta pukul 05.15 WIB, KA 6 Argo Semeru relasi Gambir-Surabaya Gubeng pukul 06.20 WIB, KA 50F Purwojaya relasi Gambir-Cilacap pukul 07.00 WIB, KA 132B Parahyangan relasi Gambir-Bandung pukul 07.30 WIB, dan KA 46 Taksaka relasi Gambir-Yogyakarta pukul 07.45 WIB. Selain itu, sejumlah kereta kedatangan juga akan berhenti luar biasa di Jatinegara, seperti KA 45 Taksaka dari Yogyakarta tiba pukul 03.15 WIB, KA 15 Argo Dwipangga dari Solo Balapan tiba pukul 03.30 WIB, dan KA 3B Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasarturi tiba pukul 05.00 WIB.

Franoto mengingatkan calon penumpang untuk memperhatikan jadwal perjalanan masing-masing, datang lebih awal ke stasiun, dan memastikan informasi perjalanan melalui kanal resmi KAI seperti aplikasi Access by KAI, Contact Center 121, atau petugas stasiun. Informasi rekayasa operasional ini telah disampaikan kepada pelanggan melalui SMS dan WhatsApp blast. KAI mengimbau pelanggan untuk mengatur waktu perjalanan menuju stasiun dengan baik mengingat potensi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik Jakarta.

Kegiatan lari yang dimaksud adalah Jakarta Running Festival 2026 yang dijadwalkan pada hari yang sama, melibatkan ribuan peserta dan menutup ruas jalan seperti Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman. Penutupan ini diperkirakan berlangsung dari pukul 04.00 hingga 12.00 WIB. Sebagai antisipasi, KAI menyediakan shuttle bus gratis dari Stasiun Jatinegara ke Stasiun Gambir bagi penumpang yang membutuhkan. Namun, penumpang tetap diimbau untuk memanfaatkan Stasiun Jatinegara sebagai titik keberangkatan langsung untuk menghindari kemacetan.

Bagi penumpang yang sudah memiliki tiket dari Gambir, mereka tetap dapat naik dari Gambir namun harus memperhitungkan waktu tempuh yang lebih lama. KAI juga mengingatkan bahwa tiket yang dibeli untuk perjalanan dari Gambir tetap berlaku meskipun penumpang memilih naik dari Jatinegara, namun konfirmasi petugas diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak kemacetan dan memastikan perjalanan kereta api tetap lancar. Franoto menekankan pentingnya mematuhi jadwal dan persyaratan perjalanan, termasuk vaksinasi dan penggunaan masker sesuai protokol kesehatan.

Dengan adanya alternatif ini, diharapkan penumpang dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. KAI terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara acara untuk meminimalisir gangguan





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KAI Stasiun Gambir Stasiun Jatinegara Alternatif Kereta Penutupan Jalan

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