Alta Ballah Terpukau Standar Kerja Tinggi John Herdman di Timnas

Bek Dewa United Banten FC, Alta Ballah, memuji metode kerja detail John Herdman selama training camp Timnas Indonesia di Bali yang menciptakan keseimbangan disiplin dan komunikasi.

Bek Dewa United Banten FC, Alta Ballah, mengevaluasi masa pengalamannya mengikuti program training camp (TC) tim nasional senior Indonesia. Dalam ajang tersebut, ia mendapatkan kesempatan langka untuk berlatih bersama skuad Garuda dan mempelajari pendekatan teknis yang diterapkan.

Metode Kerja Detail John Herdman

Alta Ballah memberikan apresiasi khusus terhadap sosok pelatih asal Inggris, John Herdman. Dia menilai bahwa manajer tim tersebut memiliki standar kerja yang sangat tinggi dalam menangani para pemain. Menurut pemain bek berusia muda ini, sosok pelatih tersebut merupakan individu yang sangat luar biasa.

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Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian Alta Ballah adalah ketelitian pelatihnya. Dia menilai John Herdman sangat memperhatikan setiap detail kecil dalam proses pembinaan. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pelatih tidak hanya berfokus pada taktik besar, tetapi juga manajemen mikro permainan.

Keseimbangan Disiplin dan Komunikasi Tim

Pengamatan lebih lanjut dari Alta Ballah menunjukkan bahwa John Herdman mampu menjaga keseimbangan dalam memimpin tim. Pelatih tersebut dinilai tidak hanya mengandalkan penegakan disiplin kaku, tetapi juga menciptakan suasana komunikasi yang nyaman bagi anggota skuad.

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Alta Ballah menyoroti sisi ramah dari John Herdman. Meskipun memiliki ketegasan yang kuat sebagai seorang pelatih, sang manajer tetap terbuka terhadap para pemain. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang positif dan profesional di balik ketegasannya.

Pengaruh Pengalaman di Bali terhadap Karir Pemain

Program training camp yang diselenggarakan di Bali memberikan dampak signifikan bagi perkembangan pemahaman taktis Alta Ballah. Bek Dewa United Banten FC ini mencatat bahwa pengalaman bertatap muka langsung dengan John Herdman menjadi momen berharga dalam kariernya.

Pelatih John Herdman berhasil membangun reputasi sebagai figur yang detail namun tetap humanis. Evaluasi positif dari Alta Ballah menegaskan bahwa metode kerja modern di tim nasional Indonesia mengedepankan aspek psikologis dan teknis secara bersamaan. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk pengembangan tim di masa mendatang.