Alphonso Davies Cedera Laga Kontras Guatemala, Bayern Munich Khawatir Rotasi

Alphonso Davies absen lima menit kontra Guatemala akibat cedera tubuh bagian bawah. Bayern Munich kini menghadapi krisis pemain kritis di tengah kekhawatiran performa bek tersebut.

Alphonso Davies harus tergeletak di atas rumput hanya lima menit setelah memulai laga leg pertama perempat-final Liga Negara Konfederasi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia antara Kanada melawan Guatemala dengan skor 3-2. Bek kiri berusia 26 tahun itu menarik diri dari lapangan dengan wajah penuh frustrasi setelah terpeleset di area kotak penalti timnasnya saat berupaya mundur menghadapi serangan pasukan dari Amerika Tengah tersebut.

Proses perginya Davies dari lapangan berlangsung cukup dramatis. Meskipun sempat bangkit berdiri untuk menghalau tembakan lawan, ia segera duduk kembali di atas rumput dan memberi isyarat fisik yang jelas bahwa ia tidak mampu melanjutkan pertarungan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih, menandakan kekecewaan mendalam atas kondisi fisiknya yang mendadak menurun drastis.

Also read Inggris menginginkan Michael Olise dari Bayern Munich untuk tim nasionalnya

Mekanisme Cedera dan Diagnosis Awal Tim Kanada

Asisten pelatih timnas Kanada, Mauro Biello, memberikan pernyataan resmi seusai pertandingan bahwa Davies mengalami cedera pada tubuh bagian bawah, namun ia menekankan bahwa pemeriksaan medis lebih lanjut sangat diperlukan untuk menentukan diagnosis yang akurat dan pasti. Kehilangan Davies di menit-menit awal ini menjadi pukulan besar bagi strategi permainan Kanada karena pemain tersebut merupakan tulang punggung lini pertahanan mereka yang telah berkiprah signifikan selama ini.

Krisis Pemain Kritis di Tengah Bayern Munich

Kondisi cedera Davies menambah deretan masalah serius yang sedang dihadapi oleh FC Bayern, klub yang secara bergilir menjadi juara terbanyak di Jerman. Saat ini, manajemen Bayern menghadapi kelangkaan pemain berkelas dunia, terutama pada posisi lini serang dan sayap. Daftar pemain yang tidak tersedia mencakup Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala, dan Luis Diaz, yang semuanya mengalami berbagai jenis cedera fisik yang mengganggu konsistensi performa tim.

Advertisement

Ismael Saibari dan Serge Gnabry diperkirakan besar kemungkinan akan tergeletak di bangku cadangan sepanjang sisa tahun ini karena Saibari menderita robekan ligamen sindesmosis dan Gnabry mengalami cedera otot yang memaksa mereka untuk absen panjang. Di sisi lain, Jamal Musiala dan Luis Diaz menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif dengan telah kembali mengikuti sebagian sesi latihan tim, dan mereka diharapkan bisa segera kembali ke dalam skuad inti setelah periode jeda internasional yang berlangsung singkat.

Risiko Cedera Berulang dan Masa Depan Davies

Bagi Davies sendiri, situasi ini terasa sangat pahit dan mengancam karier klubnya jika ia harus kembali tergeletak untuk waktu yang cukup lama. Sejak mengalami robekan ligamen sileng pada Maret 2025 saat membela tim nasional, bek kiri tersebut berulang kali mengalami cedera otot susulan yang memperumit rencana pemulihan fisiknya. Cedera otot lainnya yang dialami saat laga leg kedua semi-final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) membuat Davies hampir absen sepanjang Piala Dunia yang digelar di negara asalnya sendiri.

Kapten timnas Kanada tersebut hanya tampil sebentar di babak 32 besar karena paha yang cedera masih bermasalah serius. Davies memutuskan untuk tidak bermain lebih lanjut demi menghindari risiko cedera yang lebih parah sekaligus mempertimbangkan persiapan musim berikutnya bersama Bayern. Musim ini, Davies sempat tampil stabil dan unggul dalam persaingan dengan Nathaniel Brown di sisi kiri pertahanan, sehingga melegakan para petinggi klub.

Persiapan Vincent Kompany dan Ketegangan Federasi Kanada

Ketika menggantikan posisi Luis Diaz yang cedera di sayap kiri, Davies menunjukkan penampilan yang meyakinkan dan menjadi solusi bagi manajemen. Namun, wakil pelatih Vincent Kompany sudah mengisyaratkan bahwa kondisi Davies belakangan ini tidak sepenuhnya prima sebelum laga tandang melawan Mainz 05. Danks secara eksplisit menyebut Davies sebagai pemain yang belum siap bermain hampir sepanjang pertandingan dalam dua laga berturut-turut.

Advertisement

Dalam kemenangan 2-1 atas tim asal Rheinhessen itu, Davies hanya masuk sebagai pengganti setelah hampir 70 menit pertandingan berjalan. Meski demikian, ia kembali mengalami kemunduran performa saat bergabung kembali dengan tim nasional Kanada. Laga kontra Guatemala merupakan kali pertama Davies menjadi starter resmi sejak mengalami robekan ligamen silang dan meniskus pada tahun 2025, memicu kritik keras dari pihak München terhadap federasi Kanada karena tingkat keparahan cedera baru diketahui setelah ia kembali ke klub.