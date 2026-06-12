Alphonso Davies Absen di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Kanada不见了 Kata Kunci Kaptennya

Kapten Kanada Alphonso Davies harus absen dari laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina karena cedera hamstring yang belum sepenuhnya sembuh. Pelatih Jesse Marsch menyatakan kondisi pemain Bayern Munich tersebut sudah menunjukkan perkembangan positif meski belum siap kompetitif.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi kepada anak asuhnya saat bertanding melawan Timnas Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Dalam kabar lain, kapten timnas Kanada, Alphonso Davies, dipastikan absen pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Bosnia dan Herzegovina. Keputusan tersebut diambil karena Davies belum pulih sepenuhnya dari cedera hamstring yang dialami saat membela Bayern Munich. Meski masuk dalam daftar pemain cadangan, Davies telah dikonfirmasi tidak akan dimainkan. Keputusan ini diambil karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih dari cedera hamstring yang dialaminya pada Mei lalu.

Cedera tersebut didapat saat membela Bayern Munich dalam semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Hingga kini, pemain berusia 25 tahun itu memang sudah kembali berlatih, namun belum siap tampil kompetitif. Pelatih Kanada, Jesse Marsch, mengungkapkan hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Kami melakukan MRI dan hasilnya sangat baik.

Pemulihannya hampir sepenuhnya selesai, ujarnya seperti dikutip dari Metro.uk. Absennya Davies menjadi pukulan bagi Kanada yang berstatus tuan rumah bersama di turnamen ini. Terlebih, mereka memiliki catatan buruk dengan selalu kalah dalam enam pertandingan sebelumnya di ajang Piala Dunia. Meski demikian, Kanada tetap menurunkan sejumlah pemain kunci, termasuk striker Juventus Jonathan David.

Tim berjuluk The Maple Leaf itu berharap bisa memulai turnamen dengan hasil positif di hadapan publik sendiri. Peluang Davies untuk tampil masih terbuka di laga berikutnya, seiring proses pemulihan yang terus menunjukkan progres





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Piala Dunia 2026 Alphonso Davies Kanada Cedera Hamstring Bayern Munich

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