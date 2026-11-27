Kementerian Kehutanan membuka pendaftaran 70.000 formasi CPNS untuk memperkuat pengelolaan hutan nasional dengan kuota terbesar di sektor lingkungan hidup.

Kementerian Kehutanan telah resmi memperoleh alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terbanyak dalam pengadaan tahun ini dengan jumlah mencapai 70.000 kursi. Langkah strategis ini diambil secara spesifik untuk memperkuat kapasitas perlindungan, pengawasan, dan pengelolaan hutan di Indonesia. Alokasi sebesar ini menunjukkan prioritas besar pemerintah terhadap sektor kehutanan dan keamanan lingkungan hidup dalam struktur birokrasi nasional saat ini.

Mekanisme Rekrutmen dan Target Jabatan

Publikasi mengenai pembukaan pendaftaran tersebut diterbitkan melalui Surat Perintah Nomor SP.763/HKLN/11/2026 yang ditandatangani pada 25 November 2026. Surat resmi dari Kementerian Kehutanan ini mengonfirmasi bahwa puluhan ribu formasi tersebut mencakup berbagai jenis jabatan baik teknis maupun pendukung di lingkungan kementerian.

Also read Kemenhut Buka 70.000 Formasi CPNS 2026 untuk SMA/SMK-S1: Polisi Kehutanan Terbanyak, Cek Rinciannya

Dari total 70.000 formasi yang tersedia, jabatan untuk Polisi Kehutanan mendominasi dengan alokasi mencapai 60.000 kursi. Jumlah ini jauh melampaui kebutuhan jabatan teknis lainnya dan menegaskan bahwa keamanan serta penegakan hukum di kawasan hutan menjadi fokus utama dalam rekrutmen pegawai negeri tahun ini.

Kompetisi Kuota Terbesar di Sektor Lingkungan

Kuota formasi Kementerian Kehutanan jauh melebihi sektor pemerintah lainnya dalam pengadaan pegawai tahun ini. Sebagai perbandingan, bidang tenaga dosen memiliki kuota tertinggi kedua dengan 26.614 formasi, sementara tenaga kesehatan mendapatkan alokasi 13.362 formasi. Perbedaan jumlah yang signifikan ini menyoroti perlunya penambahan jumlah personel untuk menjaga kelestarian alam.

Advertisement

Selain jabatan inti kehutanan, kementerian juga menyiapkan formasi untuk tenaga nonbinaan seperti medik veteriner, tenaga kesehatan umum, dan berbagai jabatan administratif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia di kementerian tidak hanya terpusat pada patroli hutan, tetapi juga dukungan logistik dan kesehatan bagi petugas lapangan.

Ketentuan Pendaftaran dan Jadwal Seleksi

Calon pelamar Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mengikuti seleksi harus memenuhi kriteria usia antara 18 hingga 35 tahun pada saat pendaftaran. regarding pendidikan, seleksi terbuka bagi pemegang ijazah mulai dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan atau SMA sederajat, Diploma Tiga (D3), hingga Sarjana (S1). Kementerian juga menerima pelamar dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan jabatan.

Pendaftaran secara daring dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Calon peserta dapat mengakses portal resmi di alamat https://sscasn.bkn.go.id untuk mengisi data diri dan memilih formasi yang sesuai. Informasi tambahan mengenai persyaratan spesifik per jabatan tersedia di laman https://casn.kehutanan.go.id.

Tahap seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang direncanakan digelar antara Januari hingga Maret 2027. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya dan mewanti-wanti masyarakat agar tidak tertipu oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan.