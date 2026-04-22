Almuzzammil: Hari Kartini Momentum Renungkan Keteladanan dan Perjuangan Perempuan

Wakil Ketua Umum DPP PKS, Almuzzammil Wasim, menekankan bahwa peringatan Hari Kartini bukan hanya seremonial, melainkan momentum untuk merenungkan nilai-nilai Kartini dan memperkuat kontribusi perempuan bagi kemajuan bangsa. Berita ini juga mencakup berbagai perkembangan terkini di bidang hukum, olahraga voli, dan sepak bola.

Wakil Ketua Umum DPP PKS , Almuzzammil Wasim , menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini bukan hanya sekadar seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum penting untuk merenungkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato kunci pada acara Sarasehan Tokoh Perempuan dan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Kantor DPTP PKS pada Selasa, 21 April 2026. Almuzzammil menekankan bahwa peringatan ini adalah kesempatan berharga untuk memperdalam pemahaman tentang keteladanan Kartini, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menjelaskan bahwa dari sosok Kartini, bangsa Indonesia dapat belajar tentang pentingnya semangat untuk terus berkembang dan tidak pernah menyerah pada keterbatasan.

Kartini dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, gemar membaca, berpikir kritis, dan selalu berusaha memperluas wawasannya. Almuzzammil menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan. Lebih lanjut, Almuzzammil menyoroti keteladanan Kartini dalam berkarya melalui tulisan-tulisannya yang inspiratif. Meskipun menghadapi keterbatasan ruang gerak pada zamannya, Kartini tetap mampu melahirkan gagasan-gagasan besar tentang keadilan dan kemajuan perempuan.

Melalui surat-suratnya yang mencerahkan, Kartini menyuarakan aspirasi untuk sebuah keadilan, yang kemudian diabadikan dalam semboyannya, Habis Gelap, Terbitlah Terang. Keteladanan Kartini, menurut Almuzzammil, tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan, tanpa melupakan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin) menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam menghormati dan memuliakan perempuan.

Islam, lanjutnya, merupakan sebuah revolusi moral yang mengangkat derajat perempuan menuju posisi yang terhormat dan bermartabat. Selain membahas keteladanan Kartini, Almuzzammil juga menyinggung berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan di era modern ini. Ia menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus-kampus terkemuka di Indonesia, yang menjadi perhatian serius dan membutuhkan solusi komprehensif.

Di sisi lain, perhatian media Vietnam tertuju pada aksi kontroversial yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia U-17, Fadly Alberto, dalam pertandingan EPA U-20 antara Bhayangkara FC dan Dewa United. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil mengungkap peran dua tersangka berinisial GWL (24) dan FYTP (25) dalam kasus penjualan perangkat phishing skala global yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah. Kasus ini menunjukkan pentingnya upaya penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang semakin marak.

Kejadian yang sangat memprihatinkan juga terjadi di Pamekasan, Jawa Timur, di mana seorang oknum guru ngaji berinisial MD (71) ditangkap polisi karena melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak berusia lima tahun. Tindakan keji ini merupakan pelanggaran berat terhadap moral dan hukum, serta mencoreng citra lembaga pendidikan agama. Di dunia olahraga, khususnya voli, terjadi sejumlah perkembangan menarik.

Hasil bursa transfer pemain FA Liga Voli Korea 2026-2027 menunjukkan bahwa Jung Ho-young menjadi satu-satunya pemain yang berganti klub, sementara Yeum Hye-seon tetap bertahan di Red Sparks. Klub-klub V League juga semakin gencar memburu pemain kuota Asia untuk memperkuat tim mereka, dengan Megawati Hangestri Pertiwi menjadi salah satu incaran utama. Kabar baik bagi para penggemar voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi telah memutuskan untuk kembali berkarier di dunia voli profesional.

Di dunia sepak bola, Juventus dilaporkan telah mengambil keputusan mengenai susunan penjaga gawang mereka untuk musim depan, dan kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berpotensi mendapatkan kabar baik menjelang bursa transfer musim panas. Selain itu, Oxford United selangkah lagi akan terdegradasi ke League One setelah kekalahan dari Wrexham. Nama Jayden Oosterwolde juga menjadi sorotan setelah dikabarkan masuk radar Paris Saint-Germain (PSG), meskipun ia pernah menolak untuk membela Timnas Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan dinamika transfer pemain yang terus berlangsung di berbagai liga sepak bola Eropa





Hari Kartini Almuzzammil Wasim PKS Perempuan Indonesia Kekerasan Seksual Voli Korea Megawati Hangestri Pertiwi Sepak Bola Emil Audero

