Allegri Digarap Napoli Usai Kekalahan Milan dari Cagliari, De Laurentiis Pertimbangkan Pilihan Lain

Jurnalis Gianluca Di Marzio mengungkap kesepakatan awal antara Massimiliano Allegri dan Napoli yang telah dibicarakan sejak musim 2024‑2025, namun terhambat oleh kekalahan AC Milan melawan Cagliari. Presiden Napoli Aurelio De Laurentis kini menimbang calon pelatih lain seperti Daniele De Rossi dan Vincenzo Italiano sebelum membuat keputusan akhir.

Pelatih kepala AC Milan, Massimiliano Allegri , menjadi sorotan menjelang laga penutup Serie A antara Napoli dan AC Milan di Napoli pada 6 April 2026. Jurnalis sport ternama Italia, Gianluca Di Marzio, mengungkap bahwa sudah terjadi kesepakatan awal antara Allegri dan Napoli sebelum pertandingan pekan ke‑38 Liga Italia antara AC Milan dan Cagliari.

Kekalahan AC Milan atas Cagliari dengan skor 1‑2 di Stadion Giuseppe Meazza pada 24‑25 Mei 2026 membuat tim asal Italia utara kehilangan peluang lolos ke Liga Champions 2026‑2027. AS Roma dan Como melaju ke zona kualifikasi, sementara manajemen Milan yang menargetkan kembali ke kompetisi elit Eropa pun memutuskan untuk memberhentikan Allegri. Menurut Di Marzio, negosiasi antara Allegri dan Napoli bermula sejak musim 2024‑2025, tepatnya pada fase akhir ketika Antonio Conte masih memimpin Napoli dan hampir mengakhiri masa kepemimpinannya.

Conte dikabarkan mengirim sinyal kepada manajemen Napoli bahwa ia mungkin tidak akan memperpanjang kontrak meski berhasil meraih gelar Serie A. Pada bulan Maret‑April 2025, Napoli mulai menghubungi Allegri, menawarkan kesempatan melatih tim, sekaligus mengekspresikan rasa terima kasih atas kontribusi Conte. Namun, pada saat itu, Allegri masih terikat kontrak dengan Milan, sehingga kesepakatan formal belum dapat terwujud.

Di Marzio menambahkan, setelah hasil mengecewakan melawan Cagliari, Presiden Napoli Aurelio De Laurentis menjadi ragu untuk mengontrak Allegri dan memulai pencarian alternatif, termasuk mantan pemain internasional Daniele De Rossi (yang saat itu melatih Genoa) serta Vincenzo Italiano, yang berhasil memimpin Bologna meraih posisi mengesankan. Meskipun kekalahan tersebut menurunkan antusiasme De Laurentis, dialog antara pihak Napoli dan Allegri tetap berlangsung. De Laurentis dikabarkan menilai berbagai kandidat pelatih, menilai apakah strategi baru dapat memicu siklus kemenangan.

Ia memeriksa potensi De Rossi, mengevaluasi serius performa Italiano, dan bahkan menjadwalkan pertemuan dengan agen Allegri. Di Marzio menilai pertemuan itu bersifat positif, meski De Laurentis menekankan kecepatan penyelesaian kesepakatan. Sementara itu, Allegri, yang sebelumnya menolak tawaran Napoli demi melanjutkan perjuangan di Milan, kini harus mempertimbangkan pilihan baru setelah pemecatan.

Situasi ini menambah ketegangan di dunia sepak bola Italia, dengan spekulasi tentang siapa yang akan mengisi posisi pelatih utama di Napoli dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika kompetisi Serie A ke depan





