Allano Lima Resmi Berpisah dengan Persija Jakarta, Ucapkan Rasa Rasa Terima Kasih kepada Jakmania dan Indonesia

Pemain asing Persija Jakarta Allano Lima mengumumkan pemutusan kontrak untuk musim depan dalam pesan perpisahan yang penuh rasa. Ia mengungkapkan rasa haru harus meninggalkan klub yang telah dianggap seperti rumah, sampaikan terima kasih mendalam kepada Jakmania dan Indonesia, sekaligus menyesalkan kegagalan membawa trofi Indonesian Super League meskipun telah berjuang maksimal.

Persija Jakarta dan pemain asingnya asal Brasil, Allano Lima , resmi mengumumkan pemutusan kontrak untuk musim depan. Dalam pesan perpisahan yang dituliskan sendiri, Allano Lima menyampaikan rasa beratnya harus meninggalkan klub yang telah menjadi rumah bagi dirinya sejak awal bergabung.

Ia mengakui bahwa dimulai dari hari pertama, Jakmania, para pendukung setia Persija, telah memberikan sambutan hangat, intensitas dukungan, dan cinta tanpa syarat di setiap laga. Untuk Allano, membela Persija adalah kehormatan dan privilege yang tak terlupakan dalam kariernya. Allano mengungkapkan keinginannya untuk tetap bertahan bersama Macan Kemayoran, tetapi keputusan akhir tidak berada di tangan keluarganya. Ia memuji klub karena telah membuka kesempatan bermain di Indonesia dan merasakan sukarela dari seluruh masyarakat Indonesia yang membuatnya merasa seperti di rumah.

Meskipun pergi dengan berat hati, ia memastikan bahwa selama acompanimiento Persija, ia telah memberikan segalanya dengan maksimal. Penyesalan terbesar Allano adalah gagal membawa Persija meraih gelar juara Indonesian Super League musim ini. Namun, ia menegaskan bahwa sepanjang musim, dia dan tim telah berjuang mati-matian dan menampilkan permainan terbaik. Allano meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin terjadi dan karena tidak dapat memenuhi impian klub dan pendukung untuk mengangkat trofi.

Meskipun takdir tidak mengizinkan, ia bangga telah memberikan yang terbaik hingga detik terakhir. Ia berjanji akan selalu mengingat kenangan indah dan pelajaran berharga yang didapatkan selama bermain di Persija. Lebih dari itu, Allano juga menyatakan bahwa ia akan terus mendukung eks timnya dari mana pun dia berada. Pesan penutnya, "Saya membawa serta kenangan dan pelajaran luar biasa yang akan tetap bersama saya seumur hidup.

Saya akan terus mendukung klub ini dari mana pun saya berada. Terima kasih untuk segalanya, Persija. Terima kasih, Indonesia. Kamu akan selalu menjadi bagian dari diriku," tuntasnya.

Kabar pemutusan ini menandai akhir dari perjalanan Allano di Persija setelah hanya satu musim. Meski singkat, jejaknya di tim berjuluk Macan Kemayoran ini dianggap signifikan. Ia tidak hanya berkontribusi di lapangan, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan pendukung. Pengakuan Allano atas dukungan Jakmania menunjukkan bahwa faktor non-teknis seperti atmosfer stadion dan cinta fanbase seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman pemain asing di Indonesia.

Bagi Persija, kepergian Allano membuka ruang untuk strategi rekrutment pemain baru before musim depan. Untuk Allano sendiri, meskipun gagal membawa trofi, ia tetap bisa bangka?s? dengan pengalaman berharga dan pelajaran yang akan diibaratkan di karier selanjutnya. Cerita perpisahan ini mengingatkan pada dinamika sepak bola di mana hubungan antara klub, pemain, dan suporter seringkali membentuk narasi yang melampaui hasil pertandingan semata





Allano Lima Tinggalkan Persija, Kontribusi Besar di Musim 2025/2026Pemain asal Brasil Allano Lima mengumumkan kepindahannya dari Persija Jakarta lewat Instagram pada 1 Juni 2026. Selama musim 2025/2026 ia mencetak 9 gol, menjadi pencetak gol terbanyak ketiga Persija, serta memberi 9 assist, menjadikannya sosok kunci dalam serangan tim. Kepergiannya dianggap kehilangan besar bagi Macan Kemayoran dan memicu spekulasi tentang masa depan pemain lain seperti Witan Sulaeman.

