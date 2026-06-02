Allano Brendon De Souza Lima Ucapkan Selamat Tinggal kepada Persija Setelah Musim Impresif

Allano mengumumkan perpisahan lewat Instagram, menuturkan pencapaian sembilan gol dan sembilan assist dalam 29 laga, serta menyatakan keinginan tetap bertahan namun keputusan akhir di luar kendali. Ia berjanji akan terus mendukung Persija dari manapun berada.

Pemain Persija Jakarta , Muhammad Rayhan Hannan, Emaxwell Souza De Lima, Allano Brendon De Souza Lima , dan Eksel Timothy Joseph Runtukahu menampilkan aksi gemilang saat mengalahkan Persebaya Surabaya pada pekan ke‑27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 11 April 2026.

Kemenangan 3‑0 itu menjadi langkah penting bagi Macan Kemayoran dalam memantapkan posisinya di klasemen atas. Di antara ketujuh gol yang tercipta sepanjang kompetisi, Allano menambah nama baiknya dengan mencetak gol penalti pada menit ke‑16, kemudian berkontribusi dalam serangan balik yang membantu tim meraih tiga gol tanpa balas. Keberhasilan tersebut menjadi latar belakang yang kontras dengan pengumuman mengejutkan yang dilontarkan Allano pada Senin 1 Juni 2026 lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam sebuah tulisan panjang, ia menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh keluarga besar Persija serta suporter setia The Jakmania, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan yang diberikan selama satu musim penuh. Allano menuturkan bahwa ia mencatat sembilan gol serta sembilan assist dalam 29 penampilan, sebuah statistik yang menegaskan peran pentingnya di lini serang. Meskipun begitu, ia menegaskan keinginan kuatnya untuk tetap bertahan bersama klub, namun keputusan akhir tidak berada di tangannya.

Ia menyiratkan bahwa keputusan tersebut diambil di luar wewenangnya, sehingga ia harus mengakhiri perjalanan bersama Persija dengan rasa sedih namun tetap bangga pernah mengenakan jersey merah putih. Dalam pesannya, Allano juga menyampaikan permohonan maaf kepada Jakmania karena tidak dapat mewujudkan impian bersama mengangkat trofi BRI Super League pada musim itu. Ia menegaskan bahwa ia selalu memberikan kemampuan terbaik, berjuang hingga detik terakhir, namun takdir belum mengizinkan tim mengangkat piala impian.

Meski perpisahan terasa berat, Allano mengingat kembali memori manis yang terukir selama satu musim, mulai dari kebersamaan di ruang ganti, dukungan tak henti dari suporter, hingga pelajaran berharga yang ia bawa sepanjang kariernya. Ia berjanji akan terus mendukung Persija Jakarta dari manapun ia berada, menjanjikan dukungan moral serta doa untuk kesuksesan skuad di masa mendatang. Semua ini menjadi catatan akhir yang menggugah hati para pendukung, menegaskan ikatan emosional yang kuat antara pemain dan klub.

Persija sendiri tetap fokus pada target kompetisi, mengandalkan performa pemain lain untuk melanjutkan perjuangan di sisa musim. Sementara itu, sorotan media juga menyoroti komentar pelatih kepala John Herdman yang menyatakan keprihatinan atas penurunan kualitas pemain muda di tim, serta respons tajam Irit pelatih Persija terhadap pernyataan Persib Bandung yang mengklaim sebagai juara BRI Super League 2025/2026. Kontroversi ini menambah bumbu dramatis di dunia sepak bola Indonesia, memperlihatkan dinamika persaingan serta tekanan publik terhadap manajemen klub.

Dengan pergantian pemain kunci seperti Allano, Persija diharapkan dapat mengoptimalkan taktik baru serta memberi kesempatan kepada talenta muda untuk bersinar, sekaligus menjaga kepercayaan suporter yang selalu setia mendukung perjalanan tim





