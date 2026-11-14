Aljazair Mundur dari Tawaran Tuan Rumah Piala Afrika 2028-2033

Aljazair memutuskan menarik diri dari kontes tuan rumah Piala Afrika 2028 hingga 2033. Simak detail dampaknya bagi CAF dan negara peserta lain.

Aljazair secara resmi mengonfirmasi keputusan untuk tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah salah satu edisi mendatang Piala Afrika. Pengumuman ini menandai penarikan diri negara tersebut dari kompetisi perebutan hak penyelenggaraan untuk tiga turnamen berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028, 2031, dan 2033. Langkah ini diambil setelah Aljazair menutup berkas pencalonannya untuk periode tujuh tahun ke depan.

Detail Penarikan Diri Aljazair dari Kontes

Keputusan tegas dari Aljazair ini mengakhiri spekulasi mengenai partisipasi negara Maghreb tersebut dalam upaya mendapatkan hak sebagai host turnamen sepak bola terbesar di benua hitam. Dengan menarik diri, Aljazair secara otomatis menghilangkan namanya dari daftar calon yang bersaing untuk menyelenggarakan event bergengsi Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dalam jangka waktu dekat. Penarikan ini terjadi di tengah proses seleksi yang sedang berlangsung untuk menentukan tuan rumah bagi tiga putaran turnamen tersebut.

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Mekanisme Pemilihan Tuan Rumah Piala Afrika

Situasi persaingan tuan rumah untuk edisi-edisi mendatang kini mulai terbentuk dengan lebih jelas setelah CAF melakukan peninjauan ulang terhadap sistem penyelenggaraan turnamen. Keputusan Aljazair untuk mundur ini datang di saat gambaran peta politik sepak bola Afrika sedang berevolusi. CAF tengah menghadapi tantangan dalam memastikan stabilitas jadwal dan ketersediaan infrastruktur di negara-negara anggota.

Sebelumnya, Presiden CAF Patrice Motsepe telah mengumumkan pada Desember 2025 adanya kecenderungan untuk mengubah format Piala Afrika menjadi turnamen yang diselenggarakan sekali setiap empat tahun. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan kalender sepak bola global dan mengurangi beban logistik bagi negara tuan rumah. Namun, kebijakan tersebut tidak bertahan lama dan kemudian mengalami perubahan signifikan.

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Di bulan Juli, CAF membuka pintu pencalonan tuan rumah kembali, namun kali ini dengan jadwal yang telah dimodifikasi. CAF kemudian membatalkan keputusan tentang siklus empat tahun tersebut dan mengumumkan pada 30 Oktober bahwa turnamen akan kembali dilaksanakan setiap dua tahun. Akibat perubahan jadwal ini, tiga edisi berikutnya setelah putaran 2027 dijadwalkan pada tahun 2028, 2031, dan 2033. Perubahan frekuensi ini menciptakan dinamika baru dalam proses seleksi tuan rumah.

Persaingan Negara Calon Tuan Rumah Edisi 2028

Dengan mundurnya Aljazair, fokus persaingan untuk tuan rumah edisi 2028 kini terpusat pada dua negara utama, yaitu Libya dan Ethiopia. Kedua negara ini dikabarkan telah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi tuan rumah edisi yang kemungkinan akan digelar pada periode 7 Juni hingga 19 Juli tahun 2028. Permintaan mereka untuk mendapatkan hak penyelenggaraan dipandang sebagai yang paling matang saat ini dibandingkan calon lain.

Sementara itu, keinginan Mesir untuk menjadi tuan rumah turnamen belum berubah menjadi pencalonan resmi hingga berita ini ditulis. Terdapat pula kabar mengenai berkas gabungan yang terdiri dari tiga negara Afrika Selatan, Lesotho, dan Zimbabwe yang juga memiliki minat, namun status formalitas mereka masih belum definitif. Hal ini menciptakan situasi di mana posisi Libya dan Ethiopia dianggap lebih unggul dalam persaingan saat ini.

Bagi negara-negara yang belum memiliki status resmi seperti Mesir atau konsorsium Afrika Selatan, langkah selanjutnya adalah mengajukan dokumen persyaratan lengkap kepada CAF. Proses verifikasi infrastruktur, keamanan, dan komitmen finansial akan menjadi kunci utama dalam menentukan pemenangnya. Ketegangan diplomatik atau kendala logistik di salah satu negara peserta koalisi dapat memengaruhi kelayakan mereka.

Posisi Negara Lain untuk Edisi 2031 dan 2033

Untuk edisi 2031, yang jadwalnya telah dimajukan satu tahun akibat perubahan kalender turnamen terakhir, persaingan terlihat lebih kompleks. Burkina Faso, Mali, dan Niger telah secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk menjadi tuan rumah edisi tersebut. Kolaborasi ketiga negara West Afrika ini menandakan adanya upaya regional untuk mempromosikan stabilitas melalui olahraga.

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Kemungkinan besar, Senegal akan bergabung ke dalam persaingan pencalonan untuk edisi 2031 di kemudian hari. Kehadiran Senegal yang memiliki pengalaman sukses dalam menyelenggarakan event internasional dapat meningkatkan daya tarik kandidat ini. Namun, hingga saat ini belum ada berkas resmi yang diumumkan secara resmi untuk menjadi tuan rumah edisi 2033. Ketidakpastian ini menciptakan ruang bagi negara-negara baru untuk muncul sebagai kandidat.

Dampak Bagi Tuan Rumah Piala Afrika 2027

Di luar urusan pencalonan untuk tahun-tahun mendatang, keraguan masih menyelimuti kemampuan Kenya, Uganda, dan Tanzania untuk menjadi tuan rumah Piala Afrika 2027 tepat waktu. Turnamen musim panas mendatang tersebut menghadapi tantangan besar dengan keterlambatan yang tercatat dalam pekerjaan persiapan kurang dari setahun sebelum event bergulir. Kondisi ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan pemindahan tuan rumah.

Jika turnamen diputuskan dipindahkan dari ketiga negara tersebut, hal itu bisa berakibat pada penggambaran ulang peta tuan rumah edisi-edisi mendatang. Termasuk kemungkinan masuknya kembali Mesir atau Afrika Selatan ke dalam perhitungan, terutama dengan beredarnya kabar mengenai komunikasi CAF dengan kedua negara terkait kemungkinan mengambil alih penyelenggaraan. Jika terjadi pergeseran, nama-nama yang menarik diri sebelumnya mungkin akan dipertimbangkan kembali.

Meskipun demikian, Patrice Motsepe secara resmi membantah adanya niat untuk memindahkan edisi 2027 dari negara-negara tuan rumah saat ini. Penjelasan dari Presiden CAF ini aimed to reassure all stakeholders involved in the upcoming tournament. Aljazair sebelumnya telah masuk ke persaingan tuan rumah edisi 2025 dan 2027, sebelum mundur dari kompetisi hanya dua hari sebelum pengumuman negara yang berhak menjadi penyelenggara. Diberitakan pula bahwa Aljazair termasuk salah satu negara yang dihubungi terkait kemungkinan menjadi tuan rumah edisi 2027, bersama Maroko yang menjadi tuan rumah edisi terakhir antara Desember 2025 dan Januari 2026, serta Pantai Gading yang menyelenggarakan edisi sebelumnya pada Januari dan Februari 2024.