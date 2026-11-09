Alisson Becker Nyatakan Ingin Perpanjang Kontrak Bersama Liverpool

Kiper Liverpool Alisson Becker mengonfirmasi keinginannya bertahan di klub meskipun kontraknya berakhir 2027, setelah musim dramatis di Liga Inggris.

Kiper bintang Liverpool Alisson Becker secara terbuka menyatakan ambisi untuk memperpanjang kontraknya dan tetap menjadi bagian dari skuad The Reds di musim mendatang. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh pemain asal Brasil tersebut sebagai tanggapan atas ketertarikan klub lain sekaligus menegaskan loyalitasnya terhadap klub yang telah ia bina bersama keluarga sejak bergabung pada tahun 2018.

Keinginan Bertahan di Anfield Terungkap

Alisson Becker menegaskan bahwa keinginannya untuk tetap bertahan di Liverpool sangat kuat dan menjadi prioritas utama bagi dirinya dan keluarganya. Pemain yang saat ini tengah menjalani masa kontrak hingga musim panas tahun 2027 tersebut menyatakan bahwa ia merasa sangat bahagia dengan kondisi yang saat ini dialaminya di kota Liverpool. Kebahagiaan tersebut bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarganya yang telah lama tinggal di Inggris. Meskipun keputusan final sangat bergantung pada banyak aspek dan situasi yang berbeda di masa depan, niat baik Alisson untuk tetap bersama The Reds tidak dapat diragukan lagi.

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Status Kontrak dan Opsi Transfer Masa Lalu

Saat ini, status kontrak Alisson Becker dengan Liverpool resmi akan berakhir pada musim panas tahun 2027, menjadikannya salah satu pemain senior di lini pertahanan tim. Sebelumnya, ada rumor kuat yang menghubungkan nama sang kiper dengan pemindahan ke klub Serie A Italia Juventus pada tahun ini. Namun, Alisson akhirnya memutuskan untuk menolak opsi tersebut dan memilih untuk tetap setia berada di Anfield. Keputusan ini menunjukkan bahwa sang kiper merasa memiliki ruang dan kesempatan yang cukup untuk terus mengembangkan kariernya di bawah naungan Liverpool.

Ambisi Juara dan Performa di Pitch

Di balik ketenangannya dalam menangani situasi kontrak, Alisson Becker masih memiliki ambisi besar untuk terus meraih prestasi tinggi bersama Liverpool. Ia mengaku masih sangat haus akan gelar juara dan ingin terus menampilkan performa terbaik di level tertinggi sepak bola dunia. Fokus Alisson adalah menjalani setiap pertandingan dengan maksimal, namun dalam pikirannya ia telah siap untuk terus berkontribusi selama mungkin. Kiper berusia tiga puluh puluhan ini ingin memastikan bahwa ia tetap menjadi garda terdepan yang andal bagi Liverpool di kompetisi domestik maupun Eropa.

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Dampak Pertandingan dan Komunikasi Manajemen

Ucapan Alisson ini muncul di tengah suasana emosional setelah laga Liga Inggris melawan Leeds United di Stadion Elland Road, Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Alisson gagal membendung tendangan Dominic Calvert-Lewin dan Liverpool akhirnya mengalami kekalahan telak yang diselesaikan melalui gol penyesalan di menit akhir oleh Ao Tanaka. Meskipun performa ini menyisakan rasa kecewa, Alisson tidak membahas perpanjangan kontrak secara langsung dengan manajemen Liverpool saat ini. Namun, sang agen telah menjalin komunikasi intensif dengan pihak klub untuk membicarakan kemungkinan perpanjangan masa jabatannya ke depannya.

Kontribusi dan Warisan Prestasi Bersama Liverpool

Menjelang berakhirnya masa kontraknya, Alisson Becker telah meninggalkan jejak prestasi yang luar biasa selama lebih dari delapan tahun memperkuat Liverpool. Kontribusinya tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan tim dalam meraih sejumlah gelar bergengsi di kancah internasional. Hingga saat ini, trofi yang telah dikumpulkan bersama Alisson di antara lain dua gelar Liga Inggris, satu Piala FA, dan satu gelar Liga Champions. Angka-angka ini membuktikan bahwa Alisson bukan hanya sekadar pemain, tetapi juga tokoh kunci dalam sejarah modern Liverpool Football Club.