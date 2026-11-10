Alih Kepemilikan Saham ADRO oleh PT Adaro Strategic Investments

PT Adaro Strategic Investments mengalihkan 48,76% saham PT Alamtri Resources Indonesia ke empat perusahaan. Transaksi bernilai Rp 66,8 triliun di pasar negosiasi BEI pada 10 November 2026 tidak mengubah pengendalian.

Perseroan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk telah resmi menerima pengalihan kepemilikan saham sebesar 48,76 persen dari PT Adaro Strategic Investments kepada empat entitas korporasi pada 10 November 2026. Transaksi besar ini dilakukan melalui mekanisme pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia dan melibatkan PT Trinugraha Thohir, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Persada Capital Investama, serta PT Triputra Investindo Arya sebagai penerima saham baru.

Mekanisme Transaksi dan Alokasi Saham

PT Adaro Strategic Investments secara lengkap mengalihkan seluruh posisinya sebagai pemegang saham utama kepada para penerima baru dengan rincian yang sangat spesifik. PT Trinugraha Thohir menerima alokasi sebesar 9,13 persen, sementara PT Saratoga Investama Sedaya Tbk mendapat porsi lebih besar yaitu 12,77 persen. Selain itu, PT Persada Capital Investama memperoleh 12,22 persen, dan PT Triputra Investindo Arya menjadi pemegang saham terbesar di antara keempat penerima dengan proporsi 14,62 persen dari total jumlah yang dialihkan.

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Sekretaris Perusahaan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, Maharani Cindy Opssedha, menegaskan dalam keterangan keterbukaan informasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia bahwa pengalihan struktur kepemilikan ini tidak menyebabkan perubahan pengendalian atas Perseroan. Hal ini berarti bahwa arah kebijakan strategis dan manajemen operasional perusahaan tetap berada di tangan pihak yang sama sesuai dengan struktur pengendali sebelumnya sebelum transaksi terjadi.

Posisi Pihak Terkait dan Implikasi Operasional

Perseroan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk menyatakan secara tegas bahwa tidak terdapat dampak negatif terhadap kegiatan operasional sehari-hari, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan pasca-transaksi. Kewajiban korporasi untuk menjaga transparansi pasar modal terpenuhi dengan pengumuman resmi yang diterbitkan tepat pada hari perdagangan berlangsung, memberikan kepastian bagi seluruh pemegang saham minoritas dan investor institusi lainnya.

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Ketegasan dari pihak manajemen perusahaan ini penting untuk meredakan potensi ketidakpastian pasar akibat volatilitas harga saham yang signifikan selama sesi perdagangan. Dengan adanya penegasan bahwa struktur pengendali tidak berubah, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk memastikan bahwa stabilitas perusahaan tetap terjaga meskipun terjadi pergeseran nama di daftar pemegang saham utama yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia.

Dampak Pasar dan Reaksi Investor

Transaksi jumbo ini berkontribusi signifikan terhadap lonjakan nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia yang menyentuh angka Rp 73,9 triliun pada Selasa, 10 November 2026. Dari total nilai tersebut, bagian terbesar berasal dari transaksi saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk di pasar negosiasi yang mencapai Rp 66,8 triliun. Angka ini menunjukkan intensitas likuiditas yang sangat tinggi pada sesi perdagangan hari itu.

Di pasar negosiasi khusus, transaksi saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk tercatat mencapai Rp 33,9 triliun dengan harga saham naik 4,46 persen menjadi Rp 2.413 per saham. Total frekuensi perdagangan mencapai tujuh kali dengan volume sebanyak 140.454.255 saham. Sementara itu, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mencatatkan transaksi senilai Rp 32,9 triliun dengan harga saham turun 0,62 persen menjadi Rp 10.286 per saham dalam empat kali frekuensi perdagangan.

Performa Saham dan Proyeksi Selanjutnya

Pada penutupan perdagangan di pasar regular pada 10 November 2026, harga saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk mencatatkan kenaikan sebesar 0,43 persen menjadi Rp 2.340 per saham. Saham tersebut dibuka dengan penguatan 10 poin ke posisi Rp 2.340, dengan level tertinggi mencapai Rp 2.390 dan terendah di Rp 2.320 per saham. Volume perdagangan mencapai 140.718.496 saham dengan frekuensi 8.361 kali dan nilai transaksi total Rp 34 triliun.

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Sementara itu, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mencatatkan pelemahan sebesar 1,22 persen menjadi Rp 10.125 per saham di pasar regular. Saham ini dibuka stagnan di Rp 10.250 dengan kisaran tertinggi Rp 10.350 dan terendah Rp 10.100 per saham. Total volume perdagangan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mencapai 32.106.470 saham dengan nilai transaksi Rp 33 triliun. Langkah selanjutnya bagi investor adalah memantau perkembangan pengungkapan informasi lebih lanjut terkait integrasi kepemilikan baru ini.