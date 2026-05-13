Aliens: Fireteam Elite 2 - Ulang Tahun Ke-40 Alien, Pemberitahuan Baru Seorang Fanatik, dan Banyak Pertambahan Pada Sekuainya

Aliens: Fireteam Elite 2, game yang dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-40 Alien, mengumumkan beberapa update, seperti mode kerja sama empat pemain dan fitur lintas platform, di tengah antusiasme penggemar Police Squad dan Fireteam Elite. Sebuah peningkatan signifikan ada pada Fireteam Elite 2, dengan mode kerja sama yang ditingkatkan dari tiga pemain ke empat pemain. Ini dirancang untuk meningkatkan intensitas saat menghadapi ancaman Xenomorph yang lebih cerdas, agresif, dan mampu beradaptasi dengan taktik pemain. Fireteam Elite 2 rencananya akan dirilis pada 2026.

Game ini mendukung mode co-op empat pemain dan fitur lintas platform. Seribu Jilid Aliens: Fireteam Elite , yang dirilis pada 2021, menerima rata-rata ulasan 'Mayoritas Positif' di Steam.

Perkembangan hebat dalam sekuel ini adalah peningkatan mode kerja sama dari tiga pemain menjadi empat pemain. Langkah ini diambil untuk memberikan intensitas lebih tinggi dalam menghadapi ancaman Xenomorph yang kini diklaim lebih cerdas, agresif, dan mampu beradaptasi dengan taktik pemain. Selain itu, pemain akan diperkenalkan pada kelas karakter baru, termasuk 'Spesialis' yang dapat dikustomisasi. Dengan Aliens: Fireteam Elite 2, kami menggandakan aksi dan terornya, menghadirkan pengalaman franchise Alien yang layak.

Tim kami adalah penggemar berat franchise ini dan sangat bersemangat untuk memperluas aksi ke lingkungan baru yang lebih imersif di seluruh alam semesta Aliens. Kolaborasi dengan Daybreak dan Cold Iron Studios akan menghadirkan kekacauan perburuan serangga oleh Marinir Kolonial dengan tantangan yang jauh lebih kuat dibandingkan seri sebelumnya. Kami merayakan Ulang Tahun ke-40 Aliens pada tahun 2026, dan Fireteam Elite 2 menghormati dunia tersebut.

Satu fitur yang paling ditunggu adalah dukungan co-op lintas platform (cross-platform) yang akan tersedia sejak hari pertama peluncuran.





