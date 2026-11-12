Aliasian Muda Jabar Desak Wapres Baru Bukan Politisi Pasca Mundurnya Gibran

Aliansi muda Jawa Barat menyambut mundurnya Gibran dan menuntut pemilihan Wakil Presiden berikutnya dari latar belakang nonpartai untuk mendorong reformasi sistemik.

Aksi simbolis dan tuntutan substantif telah dilancarkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat terkait dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Turunnya Gibran yang resmi terjadi pada Kamis tanggal 12 November 2026, memicu gelombang respons positif dari berbagai elemen masyarakat sipil di provinsi Jawa Barat. Mereka melihat peristiwa ini sebagai momen kritis untuk mengevaluasi kembali standar kualifikasi pemimpin negara yang selama ini telah diperdebatkan secara publik.

Kira-kira tiga puluh perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh kebudayaan, pegiat sosial, hingga praktisi pendidikan berkumpul di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Andri Kantaprawira ini terjadi sekitar pukul dua belas siang hingga dua belas tiga puluh siang waktu setempat. Mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mendalam mengenai profil kandidat Wakil Presiden selanjutnya yang harus memenuhi syarat moral dan intelektual tertinggi bagi bangsa Indonesia.

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Permintaan Pencabutan Foto Gibran

Pertemuan dengan pimpinan legislatif daerah di Jawa Barat berlangsung selama sekitar dua jam di Ruang Badan Anggaran pada lantai dua gedung DPRD. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Buky Wijaya Karya dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Iwan Suryawan menerima langsung rombongan tersebut. Dalam pertemuan yang intensif itu, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat secara simbolis menuntut agar foto Gibran Rakabuming Raka segera ditarik atau diturunkan dari salah satu ruangan resmi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat di Kota Bandung.

Tuntutan pencabutan foto tersebut bukan sekadar gesture politik belaka, melainkan merupakan representasi dari ketidaksetujuan kolektif terhadap proses pengangkatan sebelumnya. Andri Kantaprawira, yang juga menjabat sebagai Direktur Majelis Musyawarah Sunda, menekankan bahwa kehadiran Gibran di kursi kedua kepemimpinan negara dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan aspirasi banyak lapisan masyarakat. Penurunan foto tersebut menjadi simbol penolakan terhadap praktik politik dinasti dan ketidaksesuaian kualifikasi akademik yang dipersoalkan selama ini.

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Pilihan Teknokrat untuk Ekonomi Kerakyatan

Andri Kantaprawira secara eksplisit menyatakan keinginan agar calon Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, berasal dari latar belakang nonpartai. Ia mendesak agar figur yang diangkat memiliki kompetensi teknis sebagai teknokrat yang mampu membantu Presiden mengatasi masalah kompleks di dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan kepemimpinan yang objektif, bukan diwarnai oleh kepentingan partai politik tertentu yang sering kali memicu polarisasi.

Perwakilan mahasiswa dari Bandung juga menyuarakan kekhawatiran serupa terkait kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan generasi muda saat ini. Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Bandung, Bertrand Orinbao, menegaskan bahwa Wakil Presiden terpilih harus mampu mendorong kebijakan ekonomi kerakyatan yang nyata. Isu pengangguran yang mencapai 7,38 juta warga hingga Agustus 2026 menjadi data krusial yang harus segera diatasi melalui program penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan generasi muda Indonesia.

Mohamad Adzanu Satria Putra, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam, menambahkan bahwa kebijakan yang dihasilkan harus berpihak sepenuhnya kepada masyarakat akar rumput. Ia menekankan pentingnya jaminan upah yang manusiawi dan kesejahteraan tenaga kerja yang adil. Tuntutan ini sejalan dengan harapan bahwa Wakil Presiden baru tidak hanya menawarkan janji-janji politik kosong, melainkan mampu menghadirkan program konkret yang menjamin ketersediaan pangan, menjaga daya beli, serta memastikan petani mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi makro saat ini.

Langkah Konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat

Merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden yang terjadi, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah konstitusional lembaga. Hasil rapat tersebut menyepakati penggelaran rapat gabungan yang akan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat tanggal 13 November 2026 pukul dua belas tiga puluh siang waktu setempat. Rapat gabungan ini menjadi agenda krusial untuk menavigasi prosedur pengisian jabatan tinggi negara tersebut.

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Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Ahmad Muzani, menguraikan bahwa rapat gabungan akan membahas empat agenda prioritas yang sangat mendesak. Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna resmi untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, membahas pengiriman surat resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. Ketiga, pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kualifikasi kandidat.

Agenda keempat dan terakhir adalah pembentukan tim ad hoc yang memiliki tugas khusus untuk menyiapkan draf Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia terkait hal ini. Ketua Ahmad Muzani memberikan tenggat waktu yang sangat jelas kepada Presiden, yaitu memiliki waktu 14 hari sejak surat dikeluarkan untuk mengajukan nama-nama calon. Waktu pencetakan dan pengiriman surat tersebut akan ditentukan segera setelah hasil pembahasan dari rapat gabungan besok siang diumumkan secara resmi kepada publik dan media massa nasional.

Integrasi Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Buky Wijaya Karya, secara terbuka menyambut baik pernyataan sikap dan tuntutan dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan dua jam tersebut akan diteruskan secara formal ke pemerintah pusat. Sebagai lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat memiliki mandat untuk menjembatani suara masyarakat lokal dengan kebijakan nasional yang lebih luas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat selalu menerima aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan profesi dan latar belakang sosial ekonomi. Buky Wijaya Karya memastikan bahwa hasil penyampaian aspirasi ini akan dikirimkan ke pusat melalui jalur resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Proses integrasi aspirasi ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pemilihan pengganti Wakil Presiden sehingga mencerminkan kehendak rakyat yang luas, bukan hanya kepentingan elit politik semata.