Aliansi R2 R3 Serukan PPPK dan Honorer Hindari Aksi 10 November 2026

Ketua Faisol Mahardika menghimbau anggota Aliansi R2 R3 Indonesia tidak ikut demo 10 November karena pemerintah dan DPR telah merespon aspirasi melalui kebijakan alih status PPPK.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, secara resmi menginstruksikan seluruh elemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai paruh waktu, hingga tenaga honorer agar abstain dari partisipasi dalam aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada 10 November 2026. Instruksi penting ini dirilis sebagai respons langsung terhadap langkah strategis yang telah diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat, 6 November 2026. Keputusan untuk tidak turun ke jalan ini diambil dengan pertimbangan bahwa aspirasi para pegiat telah mendapat respons positif dari otoritas negara.

Rencana Alih Status PPPK Menjadi PNS Januari 2027

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah mengonfirmasi secara resmi rencana strategis untuk melakukan alih status bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar menjadi Pegawai Negeri Sipil. Rangkaian program transformasi ini akan dimulai efektif sejak 1 Januari 2027 dengan mekanisme yang telah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif. Langkah ini merupakan wujud konkret dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan jangka panjang bagi para pegawai kontrak yang selama ini bekerja di instansi negara.

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Proses integrasi tersebut dibagi menjadi dua fase utama yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik. Pertama, adanya program konversi langsung dari status pegawai paruh waktu atau kontrak terbatas menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu tanpa melalui prosedur seleksi atau tes tambahan yang rumit. Kedua, pemerintah membuka peluang selektif bagi para pegawai dengan perjanjian kerja penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dibuka kembali pada awal tahun 2027 mendatang.

Strategi Faisol Mahardika Menahan Aksi Massa

Faisol Mahardika menekankan bahwa strategi terbaik bagi anggota Aliansi R2 R3 Indonesia saat ini adalah menunggu dan mengawal proses peralihan struktur ketenagakerjaan yang sedang berjalan di lingkungan aparatur sipil negara. Ia menilai bahwa tindakan menghasut atau mengusik jalannya pekerjaan pemerintah saat ini merupakan langkah yang kurang bijak dan kontraproduktif bagi kepentingan para pegawai itu sendiri. Menurut Faisol, aspirasi yang selama ini disampaikan melalui berbagai forum diskusi dan musyawarah telah direspons secara tuntas oleh pemerintah dan DPR RI.

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Pernyataan tegas dari Faisol Mahardika kepada media JPNN pada Minggu, 8 November 2026, menegaskan bahwa tidak ada alasan logis untuk kembali menggelar demonstrasi besar-besaran. Ia bertanya secara retoris mengapa masyarakat perlu turun ke jalan jika tuntutan utama mereka sudah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang jelas dan terukur. Sikap ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh elemen birokrasi yang sedang menghadapi masa transisi panjang.

Panjang Kontrak dan Dampak Operasional Instansi

Sebagai tindakan mitigasi terhadap kelangkaan tenaga kerja administratif, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa kontrak kerja para pegawai yang rencananya akan berakhir pada bulan Desember 2026. Perpanjangan kontrak ini berlaku sebagai jembatan operasional hingga program alih status resmi berjalan penuh pada awal tahun depan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik kepada masyarakat tidak mengalami gangguan signifikan akibat perubahan status kepegawaian yang sedang berlangsung secara nasional.

Faisol Mahardika memberikan peringatan keras bahwa produktivitas dan kinerja optimal dari para pegawai tidak akan tercapai jika kondisi kerja terus-menerus diganggu oleh aksi demonstrasi atau protes. Ia berargumen bahwa stabilitas internal aparatur negara sangat krusial untuk menyelesaikan mandat pembangunan yang diemban selama ini. Dengan demikian, penghentian aksi massa diharapkan dapat segera mengembalikan fokus kerja seluruh elemen birokrasi kepada tugas utama melayani publik dengan standar profesionalisme tertinggi.