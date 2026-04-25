Aliansi PPPK Paruh Waktu Kirim Dua Surat ke Presiden Prabowo, Belum Ada Jawaban

Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia telah mengirimkan dua surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan yang dihadapi, namun hingga kini belum menerima tanggapan. Mereka mengkhawatirkan gaji yang tidak layak dan ketidakjelasan status kepegawaian.

jpnn.com, JAKARTA – Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia telah mengirimkan dua surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto . Surat pertama diajukan pada tanggal 8 April 2026, dan surat kedua menyusul pada tanggal 20 April 2026.

Rini Antika, Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, menjelaskan bahwa surat audiensi pertama yang ditujukan kepada presiden telah diterima oleh pihak terkait sekitar tiga minggu yang lalu. Meskipun bukti penerimaan surat telah terdokumentasi dengan baik, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak kepresidenan.

'Surat kedua kami kirimkan sebagai upaya persuasif lanjutan kepada pemerintah pusat, dengan harapan dapat membuka ruang dialog dan solusi. Sayangnya, hingga hari ini, Sabtu (25/4/2026), kami juga belum menerima jawaban apapun,' ungkap Rini kepada JPNN. Aliansi ini sangat berharap adanya perhatian dan respons yang cepat dari Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan yang mereka hadapi. Urgensi pertemuan dengan Presiden Prabowo, menurut Rini, didasari oleh situasi kritis yang dihadapi oleh para tenaga PPPK paruh waktu di Indonesia.

Mereka saat ini berada di titik persimpangan yang rumit, terjebak di antara tuntutan penegakan disiplin fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (UU HKPD) Nomor 1 Tahun 2022, dan kewajiban moral negara terhadap para ASN PPPK paruh waktu yang telah mendedikasikan puluhan tahun pengabdian mereka kepada negara.

'Kami sangat menghargai dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kami memahami pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, dalam proses implementasinya, konsep PPPK paruh waktu justru menimbulkan berbagai kekhawatiran dan ketidakpastian bagi kami sebagai tenaga PPPK paruh waktu,' tegas Rini. Aliansi ini merasa bahwa implementasi konsep tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan oleh para tenaga PPPK paruh waktu dan keluarga mereka.

Mereka berharap agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kekhawatiran utama yang dirasakan oleh para tenaga PPPK paruh waktu antara lain adalah terkait dengan sistem penggajian yang dianggap tidak manusiawi. Rini menjelaskan bahwa skema pengupahan paruh waktu yang diterapkan di banyak daerah saat ini jauh di bawah standar upah minimum yang layak. Kondisi ini mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga.

Selain itu, mereka juga khawatir tentang ketidakjelasan status kepegawaian mereka di masa depan, serta kurangnya jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai.

'Kami merasa bahwa kami telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Kami telah bekerja keras dan berdedikasi selama bertahun-tahun. Namun, kami merasa tidak dihargai dan tidak diperlakukan secara adil,' keluh Rini. Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini dan mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Mereka juga mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan standar upah minimum bagi tenaga PPPK paruh waktu, memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai, serta memberikan kepastian status kepegawaian yang jelas. Mereka juga berharap agar pemerintah dapat melibatkan perwakilan dari aliansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan PPPK paruh waktu di masa depan, sehingga suara dan aspirasi mereka dapat didengar dan dipertimbangkan





