Aliansi Anak Kampung Mintakan SP3 Denny Indrayana dari Polri

Aliansi Anak Kampung mengajukan permohonan informasi resmi kepada Mabes Polri mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait dugaan korupsi.

Koordinator Aliansi Anak Kampung, Acep Edy Setiawan, membawa dokumen permohonan informasi resmi mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Markas Besar Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11). Langkah hukum ini diambil oleh organisasi masyarakat sipil tersebut untuk mendesak transparansi publik terkait status hukum mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Acep Edy Setiawan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Prof Denny Indrayana saat menjabat sebagai Wamenkumham masih dikelilingi oleh keraguan dan dugaan yang belum sepenuhnya jelas. Aliansi ini menyoroti adanya indikasi kuat perbuatan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan skema payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM, sebuah isu yang telah diungkap melalui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi sorotan publik.

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Mekanisme Penghentian Penyidikan dan Temuan BPK

Denny Indrayana terlibat dalam dugaan korupsi yang menimpa sistem payment gateway di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2014 hingga 2015. Meskipun proses pengusutan perkara korupsi tersebut telah dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan kurangnya alat bukti, Denny Indrayana secara terbuka menyatakan bahwa penghentian perkara itu didasarkan pada adanya kesepakatan tertentu antarpihak yang terlibat.

Clara pernyataan tersebut memicu kecurigaan luas di kalangan aktivis dan pengawas hukum, karena adanya kontradiksi antara prosedur standar hukum pidana dan klaim adanya kesepakatan sebagai dasar penghentian penyidikan. Acep Edy Setiawan menekankan bahwa kekhawatiran utama mereka berpusat pada ketidakjelasan mekanisme hukum yang menyebabkan SP3 tersebut diterbitkan, yang dianggap dapat mengaburkan proses pertanggungjawaban hukum negara.

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Posisi Hukum dan Tuntutan Transparansi Publik

Ketua Tim Hukum Aliansi Anak Kampung, Ranto Sibarani SH, menjelaskan bahwa tujuan utama pengantaran surat informasi ini adalah untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian administratif mengenai penerbitan SP3 kasus yang diduga merugikan keuangan negara. Ranto menyatakan bahwa pihaknya mendampingi Acep Edy Setiawan untuk meminta kepada PPID, dalam hal ini Kadivhumas Polri, agar memberikan salinan resmi surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Ranto Sibarani menambahkan bahwa setelah informasi resmi diterima, pihaknya akan melakukan uji mendalam terhadap mekanisme dan proses administratif penerbitan SP3 oleh Denny Indrayana. Langkah kritis ini bertujuan untuk membantah rumor yang beredar di masyarakat bahwa penerbitan SP3 tersebut didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan politik atau non-hukum yang tidak transparan dan berpotensi melanggar asas keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dampak Hukum dan Prosedur Selanjutnya

Setelah mendapatkan dokumen SP3 dari kepolisian, tim hukum Aliansi Anak Kampung akan melakukan analisis hukum ketat untuk menguji validitas prosedur penghentian penyidikan. Ranto menjelaskan bahwa langkah selanjutnya berkaitan dengan evaluasi hukum apakah benar proses terbitnya SP3 tersebut memenuhi standar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Lebih jauh, Aliansi Anak Kampung juga akan menguji secara substantif apakah tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang sah dan dapat dihentikan penyidikannya hanya melalui satu komitmen atau satu agreement semacam kesepakatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Denny Indrayana. Evaluasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk menutupi dugaan korupsi yang merugikan anggaran negara sebesar Rp32 miliar sesuai temuan BPK.