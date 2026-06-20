Alfamidi Kolaborasi dengan Bank Sampah Induk Likupang untuk Meningkatkan Ekonomi Pesisir

Alfamidi berkolaborasi dengan Bank Sampah Induk Likupang dan KUEP Sarawet untuk memperkuat ekonomi pesisir melalui penanaman mangrove. Program ini juga menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Likupang.

Alfamidi berkolaborasi dengan Bank Sampah Induk Likupang dan KUEP Sarawet untuk memperkuat ekonomi pesisir melalui penanaman mangrove, bagian dari program Kampung Merdeka Alfamidi . Penanggung jawab Bank Sampah Induk Likupang , Yudith Rondonuwu, menjelaskan bahwa bantuan ribuan pohon mangrove dari retail modern tidak hanya bertujuan menjaga alam.

Lebih dari itu, program ini juga menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Likupang. Pemantauan rutin akan dilakukan untuk memastikan pertumbuhan mangrove optimal. Bibit mangrove yang ditanam merupakan jenis Rhizophora, atau bakau lokal, yang banyak tersebar di kawasan pesisir Likupang. Jenis mangrove ini dikenal memiliki peran vital dalam ekosistem pesisir.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan dampak positif ganda bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi Retail Modern Bank Sampah KUEP ini menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta dan komunitas lokal dapat bersinergi untuk tujuan yang lebih besar. Melalui program ini, Alfamidi mendukung upaya Bank Sampah Induk Likupang dan Yudith Rondonuwu menegaskan pentingnya monitoring bibit mangrove yang ditanam. Bantuan ribuan pohon mangrove dari retail modern ini selain menjaga alam, juga menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir Likupang, katanya.

Pihaknya bersama komunitas lingkungan berkomitmen untuk memastikan mangrove tumbuh dengan baik. Sebanyak 1.000 bibit mangrove jenis Rhizophora, yang merupakan bakau lokal, telah ditanam di kawasan pesisir Likupang. Mangrove ini tidak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi pantai yang vital. Lebih dari itu, ekosistem mangrove juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai biota laut dan burung, mendukung keanekaragaman hayati.

Kehadiran mangrove dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi warga pesisir. Potensi ini berasal dari hasil laut yang hidup di sekitar ekosistem mangrove dan juga peran ekologisnya. Selain itu, daun mangrove juga berperan dalam menghasilkan oksigen, berkontribusi pada kualitas udara lokal. Bank Sampah Induk Likupang memberikan apresiasi tinggi kepada retail modern Alfamidi atas konsistensinya.

Alfamidi dinilai telah menggelar program-program yang berpihak pada kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kemitraan ini dianggap sangat berharga bagi upaya pelestarian di wilayah tersebut. Kami sangat beruntung bermitra dengan retail tersebut yang terus berkomitmen menjalankan program berbasis pada lingkungan, ujar Yudith Rondonuwu. Kemitraan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat diintegrasikan dengan model bisnis modern. Kolaborasi Retail Modern Bank Sampah KUEP ini menjadi bukti nyata





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Alfamidi Bank Sampah Induk Likupang KUEP Sarawet Mangrove Ekonomi Pesisir

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