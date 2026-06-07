Alexander Zverev berhasil meraih gelar Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka. Dia mengalahkan Flavio Cobolli dalam pertandingan final yang menegangkan. Media internasional memberikan penghormatan kepada petenis Jerman yang gigih ini.

Boris Becker telah melepaskan beban beratnya: Alexander Zverev membuat Roland Garros sebagai kandangnya. Media internasional memberikan penghormatan kepada petenis Jerman yang gigih ini - dan juga kepada lawannya.

Alexander Zverev berhasil meraih gelar Grand Slam pertamanya pada Minggu lalu dalam pertandingan final yang menegangkan melawan Flavio Cobolli di Prancis Terbuka. Berikut adalah tanggapan media internasional terkait prestasi bersejarah Zverev. Setelah Jannik Sinner tersingkir di babak kedua, Zverev dianggap sebagai favorit utama dan memenuhi ekspektasi selama dua pekan penuh. Setelah final yang menegangkan, Alexander Zverev mengalahkan setan-setannya dan meraih gelar Grand Slam pertamanya.

Penampilan hebat Cobolli tak cukup, Roland Garros milik Zverev. Flavio memaksanya ke set kelima, lalu ia runtuh. Sascha mengakhiri pertandingan sambil menangis dan kemudian memeluk Flavio Cobolli, salah satu sahabat terdekatnya di tur. Italia tak bisa merayakan juara Grand Slam baru setelah Pietrangeli, Panatta, dan Sinner.

Dongeng berakhir di set kelima: Roland Garros jatuh ke tangan petenis Jerman. Di set penentu, Zverev mendominasi dan menang seperti saat ia memulainya. Akhirnya menjadi juara! Orang bilang, tak ada kata terlambat selama hasilnya bagus.

Jika di Jerman atau Rusia-negara tempat ia memulai latihan tenis berkat orang tua dan kakak laki-lakinya-ada pepatah serupa, maka Alexander Zverev pasti bisa menggunakannya setelah meraih salah satu dari sedikit prestasi yang tersisa dalam karier gemilangnya: memenangkan turnamen Grand Slam. Zverev mendominasi di Paris dan memastikan tempatnya di antara para legenda tenis. Dia akhirnya melepaskan beban berat dari pundaknya. Bahkan rekan senegaranya, Boris Becker, pernah meragukan kemampuannya untuk tampil di panggung besar.

Alexander Zverev mengatasi kegugupannya dan akhirnya memenangkan gelar Grand Slam. Baik Zverev maupun Cobolli sempat menjadi musuh terbesar bagi diri mereka sendiri karena banyaknya kesalahan sendiri yang terjadi, tetapi pada akhirnya sang favorit bisa bersorak gembira sambil terjatuh ke belakang di lapangan tanah liat dengan campuran rasa bahagia dan lega hingga meneteskan air mata





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Alexander Zverev Roland Garros Prancis Terbuka Flavio Cobolli Gelar Grand Slam

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