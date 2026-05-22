Alexander Nübel: Perjalanan kariernya setelah Piala Dunia dan peluang Bayern

Artikel ini membahas tentang kemungkinan kelanjutan karier Alexander Nübel setelah Piala Dunia dan peluang Bayern untuk meraup keuntungan besar. Selain itu, juga dibahas tentang rencana kepindahan permanen ke VfB, rencana Bayern untuk memasuki musim depan dengan trio kiper, dan kemungkinan klub dari Liga Premier tertarik pada Nübel.

Bagaimana kelanjutan karier Alexander Nübel setelah Piala Dunia mendatang? Tampaknya peluang Bayern untuk meraup keuntungan besar cukup besar. Bahkan, pemain tim nasional ini mungkin akan menjadi aset penting.dilaporkan, Alexander Nübel tidak akan bertahan di FC Bayern maupun kembali ke VfB Stuttgart pada musim depan.

Sebaliknya, tiga klub papan atas yang namanya tidak disebutkan dilaporkan sedang berebut untuk mendapatkan jasa kiper berusia 29 tahun tersebut. Dengan demikian, rencana kepindahan permanen ke VfB pun tampaknya telah pupus sepenuhnya. Di satu sisi, karena Nübel tidak bersedia menerima pengurangan gaji yang signifikan. Saat ini, ia dilaporkan mendapatkan gaji sebelas juta euro per tahun, di mana tujuh juta di antaranya ditanggung oleh FCB sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman dengan VfB.

Di sisi lain, klub asal Swabia tersebut tampaknya akan memulai musim depan dengan Dennis Seimen, yang saat ini bermain sebagai pemain pinjaman untuk SC Paderborn, sebagai kiper utama baru. Pemain timnas U-21 berusia 20 tahun ini tampil gemilang bersama klub asal Ostwestfalen dan juga tampil luar biasa dalam leg pertama babak play-off melawan VfL Wolfsburg pada Kamis malam.

"Semua orang mungkin melihatnya sama: Dukungan yang diberikan Dennis kepada kami sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya," puji rekan setimnya, Laurin Curda, setelah pertandingan. Seimen sendiri belum menerima kabar resmi dari pihak VfB, seperti yang ia pastikan.

"Tentu saja ini terkait dengan Alexander Nübel dan apa yang dilakukannya, serta apa yang diinginkan oleh pihak berwenang di Stuttgart," jelas Seimen sambil menekankan: "Untuk saat ini, keputusan tidak ada di tangan saya. "FC Bayern tidak lagi memasukkan Nübel dalam rencana mereka: "Alex sudah tahu seperti apa rencana kami" Direktur Olahraga Christoph Freund baru-baru ini mengisyaratkan bahwa Nübel tidak lagi memiliki masa depan di klub juara Bundesliga tersebut, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2030, terutama karena perpanjangan kontrak Manuel Neuer yang kembali dilakukan.

"Kami telah berdiskusi dengan manajemennya dan Alex juga sudah mengetahui rencana kami," kata Freund setelah pertandingan Bundesliga terakhir Bayern melawan 1. FC Köln pada Sabtu lalu, sambil merujuk pada Neuer, wakilnya Jonas Urbig, dan Sven Ulreich: "Kami akan memasuki musim depan dengan trio kiper ini, itulah rencananya.

" Namun, keputusan mengenai masa depan Nübel di Bayern mungkin masih akan berlarut-larut hingga akhir musim panas. Pembicaraan konkret dengan calon klub baru baru akan dilakukan setelah final Piala DFB yang akan datang antara VfB dan juara bertahan tersebut. FCB berharap ada klub dari Liga Premier yang tertarik pada Nübel. Hal itu akan memberikan klub, yang pernah mendatangkan Nübel secara gratis dari FC Schalke 04 pada 2020, biaya transfer yang besar dan gaji yang setara bagi sang pemain.

Bagaimanapun, kepergian Nübel penting secara finansial bagi Bayern: Di satu sisi, mereka akan mendapatkan pendapatan dari biaya transfer, di sisi lain, mereka akan menghapus pemain dengan gaji tinggi dari daftar gaji. Dana tersebut akan tersedia untuk upaya transfer lainnya - misalnya untuk merekrut Anthony Gordon. Mungkin Nübel bahkan bisa berfungsi sebagai kartu tawar Bayern dalam negosiasi dengan Newcastle United.

Baru-baru ini, misalnya, beredar rumor bahwa The Magpies ingin merombak posisi kiper mereka musim depan.melaporkan bahwa Newcastle telah mengincar Robin Risser dari RC Lens. Biayanya: 30 hingga 40 juta. Brighton & Hove Albion juga mungkin membutuhkan kiper jika Bart Verbruggen pindah. Noah Atubolu dari Freiburg juga baru-baru ini dikaitkan dengan kedua klub tersebut





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Nübel Piala Dunia Bayern Vfb Stuttgart Dennis Seimen Manuel Neuer Jonas Urbig Sven Ulreich Pembicaraan Liga Premier Newcastle United Robin Risser Brighton & Hove Albion Noah Atubolu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cerita Unik Bayern Munchen: Vincent Kompany Lupa Bawa Pulang Piala, Akhirnya Diantar PolisiVincent Kompany lupa membawa trofi Bundesliga Bayern Munchen. Polisi dan istri Kompany bantu antar saat perayaan juara berlangsung meriah.

Read more »

Kemungkinan besar absen: Kekhawatiran terus menghantui Manuel Neuer di FC Bayern menjelang final Piala DFBPada hari kembalinya yang sensasional ke tim nasional Jerman, belum ada tanda-tanda bahwa situasi di FC Bayern dan Manuel Neuer telah membaik.

Read more »

Poros Haaland-Sorloth Pimpin Skuad 26 Pemain Norwegia di Piala Dunia 2026Timnas Norwegia bakal dipimpin oleh poros Erling Haaland dan Alexander Sorloth di Piala Dunia 2026 nanti.

Read more »

Lennart Karl, Bocah Ajaib Bayern Munich yang Diprediksi Jadi Bintang Piala Dunia 2026Lennart Karl, wonderkid Bayern Munich berusia 18 tahun, siap mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jerman usai tampil gemilang musim ini.

Read more »