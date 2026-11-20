Tim medis Gresini Racing mengizinkan Alex Marquez balap di GP Portugal setelah operasi tangan dan selangka. Pembalap asal Spanyol ini absen di MotoGP Malaysia akibat cedera.

Alex Marquez resmi mendapatkan izin dari tim medis Gresini Racing untuk kembali berlaga di seri MotoGP Portugal pada hari Minggu. Keputusan ini diambil setelah pembalap asal Spanyol tersebut menjalani serangkaian tes medis yang memastikan kondisi fisiknya telah fit dan siap untuk turun ke lintasan balap.

Proses Rehabilitasi dan Operasi Cedera

Keputusan untuk mengizinkan Alex Marquez bertanding di Repsol Grand Prix Portugal, yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10:45 waktu setempat pada hari Jumat, merupakan hasil akhir dari pemulihan intensif setelah cedera serius. Sebelumnya, keikutsertaan runner-up MotoGP 2025 ini sempat dipertanyakan serius karena kondisinya yang belum pulih sepenuhnya pasca-operasi.

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Pembalap dengan nomor punggung 73 ini sebelumnya menjalani prosedur operasi di Madrid yang fokus pada perbaikan kerusakan fisik di bagian tangan dan bahu. Dokter spesialis harus melakukan pengangkatan piringan serta fiksasi dari tulang selangka kanan, yang merupakan area tubuh yang terkena dampak langsung dari insiden kecelakaan. Langkah medis ini sangat krusial untuk memastikan stabilitas struktur tulang yang sempat retak.

Insiden Kecelakaan di GP Malaysia

Kedatangan Alex Marquez ke sesi tes medis ini terjadi tidak lama setelah ia secara sukarela mengundurkan diri dari balapan Sprint Grand Prix Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Keputusan untuk berhenti di tengah balapan diambil oleh Alex Marquez sendiri setelah ia menyadari bahwa kecelakaannya disebabkan oleh kesalahan pribadi yang membuatnya gagal menyelesaikan putaran.

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Meskipun ia sempat tampil dengan performa mengesankan di seri sebelumnya dengan menempati posisi podium ketiga, pembalap berusia muda ini tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperparah kondisi cedera pada tangan kirinya dan tulang selangka kanannya. Ia memilih untuk mengutamakan pemulihan jangka panjang daripada memaksakan diri untuk finish dalam balapan yang berisiko tinggi.

Posisi Akhir dan Masa Depan Karir

Kedekatan Alex Marquez dengan sang kakak, pembalap legendaris Marc Marquez, menjadi salah satu sorotan dalam perjalanan pemulihan ini. Adik dari Marc Marquez tersebut dikenal memiliki mentalitas kompetitif yang tinggi, namun kali ini ia menempatkan kesehatan fisik di atas ambisi sementara untuk menjaga performa maksimal di balapan berikutnya.

Kini, dengan status fit yang telah dikonfirmasi, Alex Marquez siap untuk berpartisipasi dalam Free Practice 1 (FP1) di Portugal. Kehadirannya di lintasan Eropa ini juga menandai fase akhir dari kontraknya dengan Gresini Racing. Di seri penutup musim nanti, pembalap ini akan menggelar perpisahan resmi dari tim sebelum memutuskan langkah karir selanjutnya di dunia balap motor papan atas.