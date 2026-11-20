Alex Marquez memimpin sesi latihan MotoGP Portugal di Portimao dengan waktu 1:37.350. Marc Marquez dan Jorge Martin langsung lolos ke Q2 tanpa harus berlaga di Q1.

Hasil latihan resmi MotoGP Portugal yang digelar di Autodromo Internacional do Algarve atau dikenal sebagai Sirkuit Portimao pada malam WIB Jumat (20/11) tidak menunjukkan banyak kejutan bagi para peserta. Alex Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi tersebut, memastikan dirinya dan rekan-rekan setimnya masuk dalam grup elite yang berhak langsung melangkah ke sesi kualifikasi utama (Q2).

Alex Marquez Raih Waktu Terbaik di Portimao

Alex Marquez menjadi pembalap yang paling kencang di seluruh sesi latihan dengan membukukan catatan waktu terbaik sejauh 1 menit 37,350 detik. Pencapaian ini menempatkan namanya di puncak klasemen sementara latihan sebelum sesi kualifikasi dimulai. Hasil ini menegaskan posisi kuat Alex Marquez sebagai salah satu kandidat utama untuk bersaing memperebutkan posisi start terdepan dalam balapan sprint maupun grand prix nanti.

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Fabio Di Giannantonio berhasil menempati posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis, yaitu 0,082 detik dari waktu Alex Marquez. Perbedaan waktu yang minim ini menunjukkan bahwa persaingan di sektor atas papan peringkat sangat ketat dan dinamis. Para pembalap lain juga diketahui bersaing rapat untuk mengamankan posisi terbaik di grid start.

Lolos Langsung ke Q2 dan Posisi Start Stabil

Selain Alex Marquez, Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta termasuk dalam daftar sepuluh besar practice. Status mereka di kuartet atas ini berarti mereka berhak langsung melakoni kualifikasi utama (Q2) tanpa harus melalui babak penyisihan awal. Kehadiran mereka di Q2 memberikan keuntungan strategis karena mereka dapat langsung fokus pada strategi waktu lap terbaik untuk grid terbaik.

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Sementara itu, para pembalap yang berada di luar sepuluh besar practice, termasuk Ai Ogura, harus terlempar ke kualifikasi 1 (Q1). Persaingan di Q1 akan menjadi sangat berat karena hanya dua pembalap teratas yang berhak naik ke Q2. Mereka yang gagal menembus dua besar di Q1 secara otomatis akan mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 saat sprint dan race grand prix berlangsung.

Karakteristik Trek Roller Coaster yang Tantang Ban

Sesi latihan di Sirkuit Portimao kali ini bakal menyuguhkan sensasi tersendiri bagi penonton maupun para pembalap. Hal ini disebabkan oleh karakteristik trek yang unik, bak wahana luncur roller coaster yang penuh dengan perubahan kontur jalan signifikan. Kondisi fisik sirkuit ini menuntut ketahanan ban motor yang ekstra kuat sepanjang sesi balapan nanti.

Dinamika fisik trek yang menanjak dan turun drastis menyebabkan terlihat jelas ban motor para pembalap terangkat dari tanah saat melewati puncak bukit. Fenomena ini menambah tingkat kesulitan teknis bagi tim untuk menyetel suspensi dan setup motor agar tetap stabil. Tantangan pada ban dan mekanik menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi sukses di sirkuit yang sangat menuntut ini.