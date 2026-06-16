Alex Kroes Resmi Bergabung dengan LASK Linz Sebagai Wakil Presiden

Alex Kroes, mantan direktur teknis Ajax, ditunjuk sebagai wakil presiden LASK Linz. Ia akan membantu profesionalisasi klub dan kebijakan transfer setelah LASK menjuarai Bundesliga Austria musim lalu.

Alex Kroes resmi diumumkan sebagai wakil presiden LASK Linz, klub Austria yang musim lalu mengejutkan banyak pihak dengan meraih gelar juara Bundesliga Austria setelah 61 tahun penantian.

Pengumuman ini disampaikan melalui kanal resmi klub, menandai babak baru bagi Kroes yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan direktur teknis Ajax Amsterdam pada Januari lalu. Sejak saat itu, ia tidak terikat kontrak dengan klub manapun, meskipun banyak spekulasi mengaitkannya dengan sejumlah klub Eropa. Keputusan Kroes untuk bergabung dengan LASK dinilai sebagai langkah strategis, mengingat ambisi klub untuk terus bersaing di level tertinggi sepak bola Austria dan Eropa. Dalam pernyataan resmi, wakil presiden LASK Christoph Königslehner menyambut antusias kedatangan Kroes.

"Sungguh luar biasa bahwa kami berhasil merekrut Alex Kroes, seseorang yang memahami sepak bola Eropa dari dalam - antara lain berkat pengalamannya di AZ Alkmaar dan yang terbaru sebagai direktur teknis di Ajax Amsterdam. Keahlian dan jaringan yang dimilikinya sangat kami butuhkan saat ini untuk memajukan klub," ujar Königslehner. Kroes akan memegang peran kunci dalam struktur manajemen klub, membantu proses profesionalisasi lebih lanjut, terutama dalam kebijakan transfer dan pengembangan jangka panjang.

LASK, yang dikenal dengan pendekatan berbasis data dan pengelolaan keuangan yang hati-hati, berharap Kroes dapat membawa perspektif baru dan koneksi luas di kancah sepak bola Eropa. Kroes sendiri mengaku antusias dengan tantangan barunya.

"LASK telah membuktikan bahwa klub ini mampu mencapai lebih dari sekadar level Austria. Musim lalu mereka menjadi juara nasional dengan mengungguli Sturm Graz dan Red Bull Salzburg yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Saya ingin turut membantu menentukan arah ini - dengan pengalaman dan jaringan saya di Eropa," kata Kroes di situs web klub. Ia menekankan pentingnya membangun tim yang kompetitif tanpa harus bergantung pada pengeluaran besar, sebuah filosofi yang selaras dengan budaya LASK.

Kroes juga menyebut bahwa ia melihat potensi besar di klub ini, baik dari segi infrastruktur maupun basis penggemar yang setia. Perjalanan Kroes di Ajax sebelumnya menjadi sorotan. Ditunjuk sebagai direktur teknis pada 2023, ia bertanggung jawab atas kebijakan transfer dan pembangunan skuad. Namun, musim 2025/26 menjadi titik balik.

Setelah musim sukses di bawah Francesco Farioli, performa Ajax menurun drastis. Kroes kemudian menunjuk John Heitinga sebagai pelatih kepala, namun Heitinga dipecat hanya beberapa pekan setelah penunjukannya. Kroes mengaitkan nasibnya dengan Heitinga dan memutuskan mundur begitu Ajax menemukan direktur teknis baru, yang akhirnya dijabat oleh Jordi Cruijff. Meskipun berakhir tidak mulus di Ajax, reputasi Kroes sebagai eksekutif sepak bola yang cerdas dan memiliki jaringan luas tetap diakui.

Pengalamannya di AZ Alkmaar, di mana ia membantu klub meraih kesuksesan di kancah domestik dan Eropa, menjadi modal berharga bagi LASK. Dengan bergabungnya Kroes, LASK optimistis dapat mempertahankan momentum positif. Klub yang berbasis di Linz ini telah menunjukkan bahwa strategi jangka panjang yang matang dapat mengalahkan kekuatan finansial klub-klub besar Austria. Kroes diharapkan tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, tetapi juga membantu LASK menembus panggung Eropa secara konsisten.

Para pendukung LASK menyambut baik kedatangan Kroes, melihatnya sebagai sosok yang dapat membawa klub ke level berikutnya. Sementara itu, Kroes bertekad untuk memulai babak baru dalam karirnya dan membuktikan bahwa ia masih memiliki peran penting di dunia sepak bola. Selain fokus pada prestasi di lapangan, Kroes juga akan terlibat dalam pengembangan akademi dan program pembinaan pemain muda.

LASK selama ini dikenal memiliki akademi yang menghasilkan talenta-talenta berkualitas, dan Kroes berencana memperkuat kerja sama dengan klub-klub Eropa lainnya untuk memaksimalkan potensi tersebut. Dengan pengalamannya di Belanda dan jaringan luasnya, ia diyakini mampu membuka peluang baru bagi para pemain muda LASK. Tak hanya itu, Kroes juga akan membantu klub dalam hal pemasaran dan ekspansi merek, sejalan dengan visi LASK untuk menjadi klub yang lebih dikenal di kancah internasional. Kabar ini menjadi salah satu berita terhangat di sepak bola Austria.

Banyak analis memuji langkah LASK yang berani merekrut figur sekaliber Kroes, meskipun ia baru saja mengalami kegagalan di Ajax. Hal ini menunjukkan bahwa LASK tidak takut mengambil risiko demi mencapai target ambisiusnya. Ke depan, semua mata akan tertuju pada bagaimana Kroes menjalankan perannya dan apakah ia mampu mengulangi kesuksesannya bersama AZ Alkmaar. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kisah Kroes juga menarik karena menunjukkan bahwa sepak bola Eropa selalu penuh dengan dinamika dan kejutan.

LASK Linz, dengan segala keterbatasannya, kini memiliki sosok berpengalaman yang diharapkan bisa membawa mereka meraih lebih banyak trofi





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