Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen Sabet Emas SEA Games 2025 dan Melaju ke Babak 16 Besar Madrid Open 2026

Pasangan ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen, berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di SEA Games 2025 dan menunjukkan performa gemilang dengan melaju ke babak 16 besar Madrid Open 2026. Janice Tjen juga sukses melaju ke babak kedua di nomor tunggal.

Tim tenis Indonesia kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional. Pasangan ganda putri Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.

Kemenangan ini diraih setelah mereka berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah, Peangtarn Plipuech dan Mananchaya Sawangkaew, dalam pertandingan final yang sengit di National Tennis Development Center pada Jumat, 19 Desember 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja keras kedua atlet dalam membela nama bangsa di ajang olahraga multi-event terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi atlet-atlet lain untuk terus berjuang meraih prestasi terbaik.

Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pembinaan tenis di Indonesia berada pada jalur yang tepat dan perlu terus ditingkatkan agar dapat menghasilkan atlet-atlet berkelas dunia. Aldila dan Janice menunjukkan permainan yang solid dan strategi yang matang sepanjang turnamen, mampu mengatasi berbagai tantangan dan tekanan dari lawan-lawannya. Mereka berdua memiliki chemistry yang baik di lapangan, saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing. Kemenangan ini bukan hanya sekadar medali emas, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Selain keberhasilan di SEA Games, pasangan Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen juga menunjukkan performa yang menjanjikan di turnamen Madrid Open 2026. Mereka berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan Marta Kostyuk (Ukraina) dan Clara Tauson (Denmark) dengan skor meyakinkan 6-3 dan 7-6 (7-1) pada babak 32 besar yang digelar di lapangan tanah liat Caja Magica, Madrid, Kamis malam WIB, 23 April 2026.

Pertandingan ini menjadi bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan petenis-petenis top dunia dan memiliki potensi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Di set pertama, Aldila dan Janice mendominasi permainan dengan servis yang akurat dan pukulan yang sulit dibalas oleh lawan. Mereka mampu mengendalikan tempo pertandingan dan menutup set dengan skor 6-3. Set kedua berlangsung lebih ketat, dengan kedua pasangan saling memberikan perlawanan yang sengit.

Namun, Aldila dan Janice tetap tenang dan fokus, berhasil memenangkan tie-break dengan skor 7-1. Kemenangan ini semakin meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membuka peluang untuk melaju lebih jauh di turnamen tersebut. Aldila Sutjiadi mengungkapkan rasa senangnya bisa berpasangan dengan Janice Tjen dalam turnamen tenis. Ia merasa sangat nyaman dan termotivasi ketika bermain bersama Janice, dan berharap mereka dapat terus meraih prestasi bersama-sama.

Mereka kini menunggu hasil pertandingan antara Eri Hozumi (Jepang)/Fang-Hsien Wu (Taiwan) melawan pasangan unggulan keenam Cristina Bucsa (Spanyol) dan Nicole Melichar-Martinez (Amerika Serikat) untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak 16 besar. Janice Tjen juga menunjukkan performa yang mengesankan di nomor tunggal pada Madrid Open 2026. Ia berhasil melaju ke babak kedua setelah mengalahkan petenis Rusia, Alina Charaeva, pada laga pembuka yang digelar di lapangan 7 Caja Magica, Rabu, 22 April.

Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Janice, karena mengakhiri catatan buruknya yang selalu terhenti di babak pertama pada empat turnamen terakhir. Di awal pertandingan, Janice sempat mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan dan permainan lawannya. Namun, ia mampu bangkit dan tampil konsisten, mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 6-4 dan 6-2. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Janice memiliki mental yang kuat dan kemampuan untuk mengatasi tekanan.

Ia terus berusaha untuk meningkatkan performanya dan menjadi petenis yang lebih baik lagi. Keberhasilan Aldila dan Janice di Madrid Open 2026 menjadi angin segar bagi tenis Indonesia dan membuktikan bahwa atlet-atlet Indonesia mampu bersaing di level internasional. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat berarti bagi mereka untuk terus berjuang meraih prestasi terbaik.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debut di Madrid Open, Janice Tjen gandeng Aldila Sutjiadi di gandaPetenis putri Indonesia Janice Tjen akan memulai musim tanah liat dengan debut di WTA 1000 Madrid Open 2026 dengan menggandeng rekan senegaranya Aldila ...

Read more »

Janice Tjen Bungkam Wakil Rusia, Akhiri Tren Negatif dan Tembus 64 Besar Madrid Open 2026Janice Tjen melaju ke babak kedua Madrid Open 2026.

Read more »

Janice Tjen melenggang ke babak kedua Madrid Open 2026Petenis putri Indonesia Janice Tjen melenggang ke babak kedua WTA 1000 Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan petenis Rusia Alina Charaeva pada laga ...

Read more »

Ganda putri Janice Tjen/Aldila Sutjiadi ke 16 besar Madrid Open 2026Ganda putri Indonesia, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi sukses melangkah ke babak 16 besar Madrid Open (Terbuka) 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan di babak ...

Read more »

Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Lolos ke Babak 16 Besar Madrid Open 2024Pasangan ganda putri Indonesia, Janice Tjen/Aldila Sutjiadi, berhasil melaju ke babak 16 besar Madrid Open 2024 setelah mengalahkan Marta Kostyuk/Clara Tauson. Janice Tjen juga sukses melaju ke babak kedua nomor tunggal.

Read more »

Janice Tjen/Aldila Sutjiadi Lolos 16 Besar Madrid Open 2026Ganda putri Indonesia Janice Tjen/Aldila Sutjiadi melaju ke babak 16 besar Madrid Open 2026 usai kalahkan Kostyuk/Tauson dengan skor 6-3, 7-6.

Read more »