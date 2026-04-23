Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen Persembahkan Emas SEA Games dan Raih Prestasi di Madrid Open

Pasangan ganda putri Indonesia, Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen, berhasil meraih medali emas di SEA Games 2025 dan melaju ke babak 16 besar Madrid Open 2026, menunjukkan performa gemilang dan membanggakan Indonesia di kancah tenis internasional.

Tim tenis Indonesia kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional. Pasangan ganda putri Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Bangkok, Thailand.

Kemenangan ini diraih setelah mereka berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah, Peangtarn Plipuech dan Mananchaya Sawangkaew, dalam pertandingan final yang sengit di National Tennis Development Center pada Jumat, 19 Desember 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja keras kedua atlet dalam membela nama bangsa di ajang olahraga multi-event terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi atlet-atlet lain untuk terus berjuang meraih prestasi terbaik.

Selain itu, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pembinaan tenis di Indonesia berada pada jalur yang tepat dan perlu terus ditingkatkan agar dapat menghasilkan atlet-atlet berkelas dunia. Aldila dan Janice menunjukkan permainan yang solid dan strategi yang matang sepanjang turnamen, mampu mengatasi berbagai tantangan dan tekanan dari lawan-lawannya. Mereka berdua memiliki chemistry yang baik di lapangan, saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing. Kemenangan ini bukan hanya sekadar medali emas, tetapi juga simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Selain keberhasilan di SEA Games, Janice Tjen juga menunjukkan performa yang mengesankan di Madrid Open 2026. Ia berhasil melaju ke babak kedua turnamen bergengsi tersebut setelah mengalahkan petenis Rusia, Alina Charaeva, pada laga pembuka yang digelar di lapangan 7 Caja Magica, Madrid, Rabu, 22 April. Kemenangan ini mengakhiri catatan buruk Janice yang sebelumnya selalu terhenti di babak pertama pada empat turnamen terakhir. Janice menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainannya, tampil lebih percaya diri dan konsisten.

Ia mampu mengatasi tekanan dan bermain dengan tenang di bawah sorotan publik. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Janice untuk terus mengembangkan potensinya dan meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Sementara itu, pasangan ganda putri Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen juga berhasil menembus babak 16 besar Madrid Open 2026 setelah menang meyakinkan di babak 32 besar.

Mereka menghadapi duet Marta Kostyuk dari Ukraina dan Clara Tauson dari Denmark dalam pertandingan yang berlangsung di lapangan tanah liat Caja Magica, Madrid, pada Kamis, 23 April 2026 malam WIB. Janice dan Aldila memenangkan pertandingan dua set langsung dengan skor 6-3 dan 7-6 (7-1). Di set pertama, pasangan Indonesia menunjukkan performa yang kuat dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sehingga menutup set dengan skor 6-3. Memasuki set kedua, lawan memberikan perlawanan sengit sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke tie-break.

Namun, Janice/Aldila tetap unggul dan menuntaskan set tersebut dengan skor tie-break 7-1. Aldila Sutjiadi mengungkapkan rasa senangnya bisa berpasangan dengan Janice Tjen dalam turnamen tenis. Ia merasa sangat terbantu dengan kehadiran Janice sebagai rekan setim. Aldila dan Janice kini menunggu calon lawan yang akan ditentukan dari hasil pertandingan antara Eri Hozumi (Jepang)/Fang-Hsien Wu (Taiwan) melawan pasangan unggulan keenam Cristina Bucsa (Spanyol) dan Nicole Melichar-Martinez (Amerika Serikat), yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 25 April.

Mereka bertekad untuk terus memberikan yang terbaik dan meraih hasil yang memuaskan di turnamen ini. Keberhasilan Aldila dan Janice di Madrid Open 2026 menjadi bukti bahwa tenis Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Dengan dukungan yang terus menerus dari pemerintah, federasi tenis, dan seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan para atlet tenis Indonesia dapat terus meraih prestasi gemilang dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia.

Tenis Aldila Sutjiadi Janice Tjen SEA Games 2025 Madrid Open 2026 Ganda Putri

