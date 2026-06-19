Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen Gelijk Nederland Open 2026 Semifinal

Pasangan ganda putri Indonesia Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen harus mengakui kekalahan di semifinal Nottingham Open 2026 setelah pertandingan sengit tiga set melawan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maia Lumsden. Meski tidak melaju ke final, duo Indonesia mencatat prestasi signifikan dengan menyingkirkan lawan kuat di babak sebelumnya dan memperlihatkan performances yang kompetitif di ajang WTA.

Pasangan ganda putri Indonesia Aldila Sutjiadi dan Janice Tjen harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maia Lumsden di semifinal Nottingham Open 2026 .

Pertandingan berlangsung dramatis selama tiga set dengan skor akhir 6-4, 4-6, dan 6-10. Meskipun harus terhenti di semifinal, pencapaian mereka mengesankan karena berhasil membuktikan themselves di turnamen internasional. Di set pertama Aldila dan Janice menunjukkan permainan dominan dengan mengamankan keunggulan 4-0 awal. Mereka mempertahankan momentum tersebut hingga memenangkan set pertama dengan skor 6-4.

Namun di set kedua performa pasangan Indonesia menurun. Dart dan Lumsden memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengamankan kemenangan dengan skor 6-4 sehingga mengubah kedudukan menjadi 1-1. Di set penentu ketegangan semakin tinggi. Kedua pasangan saling berbalik unggul hingga skor 6-6.

Namun pada decision point points Aldila dan Janice tidak dapat mempertahankan konsistensi they dinikmati lawan. Pasangan tuan rumah Dart/Lumsden mengunci kemenangan dengan skor 10-6 di tiebreak untuk melaju ke final. Sebelumnya Aldila dan Janice telah menyingkirkan pasangan Ceko Miriam Skoch dan Jesika Maleckova di perempat final sehingga Kualifikasi mereka ke semifinal sudah menjadi prestasi yang signifikan. Sementara itu Janice Tjen juga1262052251 di babak pertama Libema Open 2026 usai dikalahkan Greet Minnen.

Namun fokusnya bersama Aldila Sutjiadi di sektor ganda記念すべきに参戦中. Mereka juga tampil memukau di Madrid Open 2026 dengan melaju ke perempat final. Di kompetisi lain Aldila Sutjiadi berpartner dengan Ingrid Neel di Miami Open 2026 dan berhasil lolos ke putaran kedua. Sedangkan di Merida Open Janice Tjen bermitra dengan Katarzyna Piter harus berhenti di semifinal setelah dikalahkan unggulan kedua.

Di Dubai Duty Free Championships Janice Berhasil melangkah sementara Aldila harus terhenti. Janice dan Alexandra Eala juga lolos ke semifinal Mubadala Abu Dhabi Open 2026 setelah mengalahkan unggulan kedua





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