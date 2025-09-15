AldilaいたOlmos Kalah di Final WTA 500 Guadalajara

Pasangan petenis Indonesia Aldila Sutjiadi dan Giuliana Olmos harus mengakui keunggulan Nicole Melichar Martinez/Irina Khromacheva di final WTA 500 Guadalajara.

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi bersama rekannya petenis tuan rumah Giuliana Olmos harus mengakui keunggulan pasangan Nicole Melichar Martinez / Irina Khromacheva pada babak final WTA 500 Guadalajara di Meksiko, Minggu (14/9) waktu setempat atau Senin WIB. Aldila/Olmos yang menempati unggulan kedua dalam turnamen tersebut, terpaksa menyerah dengan skor 3-6, 4-6 demikian catatan hasil WTA.

Dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 16 menit, lawan lebih unggul dengan mencatatkan tiga breakpoint yang dikonversi. Meski begitu, Aldila/Olmos tampil dengan servis kuat menempatkan 70,7 persen servis pertamanya.\ Sebelumnya, Aldila mengungkapkan bahwa Guadalajara yang berlokasi di dataran tinggi menjadi tantangan tersendiri saat bertanding mengingat kondisinya sangat berbeda dari US Open di New York, lokasi tanding sebelumnya. Namun, petenis yang saat ini berada di peringkat 50 ganda WTA itu berhasil mengatasi tantangan tersebut.Di Guadalajara, Aldila/Olmos dijadwalkan memulai turnamen pada Selasa (9/9) namun faktor cuaca hujan memaksa pertandingan tertunda dua kali hingga Kamis (11/9) waktu setempat. Aldila kembali berpasangan dengan Olmos setelah mereka berduet di Cincinnati Masters bulan lalu. Sebelum WTA 1000 Cincinnati, Aldila/Olmos juga berpasangan saat mengikuti WTA 500 Mubadala Citi DC Open di Washington D.C, akhir Juli. Petenis berusia 30 tahun itu tiba di Meksiko setelah kandas pada babak pertama US Open 2025 ketika ia berpasangan dengan petenis Ukraina Nadiia Kichenok. Aldila/Nadiia tak mampu menghalau unggulan teratas pasangan petenis Ceko Katerina Siniakova dan petenis AS Taylor Townsend







