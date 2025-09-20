Alasan YouTuber Malaysia Aisar Khaled Diusir Warga Bali Terungkap: Kesalahpahaman dalam Aksi Sosial

Viralnya video YouTuber Aisar Khaled yang diusir warga Bali saat menyalurkan bantuan memicu perdebatan. Alasan di balik kejadian itu akhirnya terungkap, melibatkan kesalahpahaman terkait lokasi penyaluran bantuan dan kurangnya koordinasi.

Momen tersebut menuai reaksi beragam: ada yang bersimpati pada Aisar, ada pula yang mendukung sikap tegas warga. Kini, alasan di balik kejadian itu akhirnya terungkap. Dalam video yang juga diunggah di Instagram pribadinya, terlihat Aisar sedang menyalurkan bantuan ketika seorang pria tiba-tiba mendekatinya dengan suara tinggi. Jangan kamu eksis di sini. Orang lagi bersih-bersih, kamu bikin macet. Pergi, pergi kamu, ujar pria tersebut, dikutip Sabtu 20 September 2025.

Seorang aktivis sosial bernama Muhammad Rizal Ramadhan, yang juga berada di Bali dalam rangka aksi kemanusiaan, memberikan penjelasan. Menurut Rizal, masalah timbul karena Aisar memilih lokasi yang kurang tepat untuk membagikan bantuan. Setelah menelusuri lebih jauh, Rizal menemukan bahwa tempat Aisar menyalurkan bantuan sedang digunakan warga untuk pembersihan pascabanjir. Setelah aku cari tau ternyata bang Aishar berbaginya di lokasi yang sedang ada pembersihan, jelas Rizal. Akibatnya, kegiatan bagi-bagi bantuan itu justru membuat jalur semakin padat dan mengganggu ruang gerak warga yang sedang bekerja. Setelah kronologi terungkap, perdebatan netizen semakin ramai. Sebagian mengkritik Aisar karena dianggap tidak berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi sosial. Namun, tak sedikit pula yang menilai cara warga membentak Aisar terlalu berlebihan. Meski begitu, banyak pihak sepakat bahwa peristiwa ini hanyalah kesalahpahaman yang bisa jadi pelajaran penting: aksi sosial perlu komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar tujuan mulia tidak berubah menjadi kericuhan. YouTuber asal Malaysia, Aisar Khaled, menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Aisar terlihat dibentak dan diusir oleh warga saat sedang menyalurkan bantuan di Bali. Insiden ini memicu beragam reaksi dari netizen, ada yang membela Aisar, ada pula yang mendukung tindakan warga. Peristiwa ini menjadi perbincangan hangat karena melibatkan aksi sosial yang terekam dan tersebar luas. Peristiwa ini mengungkap kompleksitas dalam kegiatan kemanusiaan, khususnya ketika dilakukan di lokasi bencana. Banyak yang penasaran dengan alasan di balik insiden tersebut. Melalui penelusuran lebih lanjut, terungkap kronologi lengkap yang menjelaskan mengapa Aisar mendapat perlakuan seperti itu. Seorang aktivis sosial, Muhammad Rizal Ramadhan, memberikan penjelasan mendalam mengenai situasi tersebut. Menurut Rizal, masalahnya terletak pada pemilihan lokasi penyaluran bantuan oleh Aisar. Lokasi yang dipilih ternyata sedang digunakan warga untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Hal ini menyebabkan kegiatan bagi-bagi bantuan Aisar justru menghambat proses pembersihan dan mengganggu aktivitas warga. Rizal juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pihak yang ingin memberikan bantuan dengan masyarakat setempat. Kurangnya koordinasi dinilai menjadi pemicu utama terjadinya kesalahpahaman dalam insiden tersebut. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi siapapun yang ingin melakukan aksi sosial. Diperlukan perencanaan matang dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat setempat sebelum melakukan kegiatan. Tujuannya agar aksi kemanusiaan yang tulus dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Perlu adanya pemahaman bersama mengenai situasi di lapangan agar tindakan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, berita lain juga tak kalah menarik perhatian pembaca. Upaya damai antara kakak-beradik Adimas Firdaus alias Resbobb dan Muhammad Jannah alias Bigmo dengan selebgram Azizah Salsha berakhir tanpa hasil. Michelle Ziudith buka-bukaan soal pengalaman cinta beda agama yang ia tuangkan dalam film terbaru, Jangan Panggil Mama Kafir. Dunia hiburan tanah air tengah berduka. Klemens Awi, atau yang akrab disapa Celo, bintang sitkom Epen Cupen, meninggal dunia pada Jumat dini hari, 19 September 2025. Berita mengenai Ashanty yang melaporkan sengketa tanah warisan ayahnya sukses memantik rasa penasaran pembaca. Drone asal China, DJI resmi meluncurkan Mini 5 Pro dengan kamera 1 inci 50 MP, baterai hingga 52 menit, fitur LiDAR, dan harga mulai Rp12 juta di Indonesia. Mantan Istri sah ERK, Zahrotul Rosalia atau Ocha, melalui kuasa hukumnya Solehoddin, mengungkapkan bahwa ada dua laporan yang kini menjerat sang suami. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggelar Road to Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, di Kantor Cabang CIMB Niaga Syariah Medan, di Jalan Ringroad, Kota Medan. Jika ingin menu sarapan roti yang tidak membosankan, sebenarnya pilihannya ada banyak





VIVAcoid / 🏆 3. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Aisar Khaled Bali Viral Bantuan Kesalahpahaman Aksi Sosial Koordinasi Masyarakat

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Film The Summer I Turned Pretty Bakal Digarap, Lanjutkan Kisah Belly Usai Musim Ketiga Serialnya TamatJenny Han mengungkap alasan The Summer I Turned Pretty harus dilanjutkan dalam bentuk film.

Baca lebih lajut »

5 Alasan Putus Cinta di Era Digital Terasa Jauh Lebih BeratBerikut lima alasan mengapa putus cinta di era digital terasa jauh lebih berat.

Baca lebih lajut »

Fakta di Balik Aisar Khaled Diusir di Bali, Ternyata Ini Biang KeroknyaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Duo YouTuber Resbobb dan Bigmo Datangi Bareskrim, Nasib Damai dengan Azizah Salsha Ditentukan Hari IniDuo konten kreator, Adimas Firdaus alias Resbobb dan Muhammad Jannah alias Bigmo, kembali terlihat mendatangi Bareskrim Polri, Jumat, 19 September 2025.

Baca lebih lajut »

Mediasi Azizah Salsha dengan YouTuber Bigmo dan Resbob Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik GagalPihak Azizah Salsha meyakini adanya unsur pidana dalam perkara ini.

Baca lebih lajut »

Kronologi Aisar Khaled Dibentak Warga Bali saat Kasih Bantuan BanjirVideo YouTuber asal Malaysia, Aisar Khaled, dibentak hingga diusir warga saat menyalurkan bantuan di Bali mendadak viral di media sosial. Momen itu mengundang pro kontra.

Baca lebih lajut »