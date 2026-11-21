NIK tidak terdaftar BSU 2026 meski BPJS aktif karena batas upah Rp3.500.000, status WNI, dan syarat Permenaker 16/2026. Cek persyaratan lengkap.

Sejumlah pekerja mengalami kebingungan ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka tidak muncul dalam daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, meskipun status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan mereka masih aktif. Kepanikan ini muncul karena banyak pihak mengira bahwa kepesertaan aktif semata-mata sudah cukup untuk mengunci hak mendapatkan bantuan pemerintah tersebut, padahal regulasi terbaru menetapkan sejumlah filter ketat yang harus dipenuhi secara bersamaan.

Permenaker 16 Tahun 2026 Atur Batas Upah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 secara eksplisit menetapkan bahwa status aktif BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta memasukkan seorang pekerja ke dalam daftar penerima BSU 2026. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja Buruh, yang telah ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 serta tercatat berstatus berlaku dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

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Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026. Artinya, pekerja yang baru terdaftar setelah bulan Agustus atau whose kepesertaan tidak aktif hingga batas waktu tersebut tidak memenuhi kriteria, terlepas dari status aktivasinya pada saat pengumuman dilakukan. Ini merupakan titik kritis yang sering dilewatkan oleh banyak calon penerima bantuan.

Batasan kedua berkaitan dengan besaran penghasilan, di mana calon penerima BSU 2026 ditetapkan memiliki upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Namun, terdapat ketentuan khusus bagi wilayah dengan upah minimum kabupaten atau kota, serta upah minimum provinsi, yang nilainya lebih tinggi dari Rp3.500.000. Dalam kondisi wilayah tersebut, batas upah pencairan disesuaikan dengan upah minimum daerah masing-masing sesuai regulasi yang berlaku.

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Komponen upah yang menjadi acuan pemeriksaan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem resmi. Angka ini terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, bukan semata-mata jumlah gaji bersih yang diterima pekerja setelah dipotong berbagai biaya. Oleh karena itu, disonansi antara laporan perusahaan dan realita gaji sering kali menjadi akar masalah tidak tercatatnya NIK dalam data penerima.

Kewarganegaraan dan Eksklusi Aparatur Negara

Pemerintah juga menetapkan syarat ketat mengenai identitas hukum, di mana BSU 2026 diperuntukkan khusus bagi pekerja atau buruh yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Status kewarganegaraan ini harus terbukti melalui kepemilikan NIK yang valid. Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan, sehingga NIK mereka tidak akan pernah muncul dalam daftar validasi sistem.

Selain batas kewarganegaraan, Kementerian Ketenagakerjaan secara tegas mengecualikan beberapa kelompok profesi dari program bantuan ini. Aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat mengajukan klaim BSU 2026. Seseorang yang memiliki NIK dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap tidak memenuhi kriteria apabila termasuk dalam salah satu kelompok pekerjaan yang dikecualikan tersebut.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur dinamika prioritas penerima bantuan terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi prioritas dalam penetapan penerima. Ketentuan ini memerlukan pemahaman yang tepat karena penerima PKH tidak serta-merta gugur dari daftar hanya berdasarkan informasi umum, melainkan diatur sebagai kriteria prioritas yang harus diverifikasi secara spesifik oleh sistem penyaluran.

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Verifikasi Data dan Jadwal Pencairan Resmi

Proses pengkinian data melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu tahapan administratif untuk memperbarui informasi calon penerima, termasuk data pribadi dan rekening bank. Namun, proses ini berbeda secara fundamental dengan penetapan penerima resmi BSU. Data yang diperbarui masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kemnaker sebelum pemerintah benar-benar menentukan siapa saja penerima bantuan yang sah.

Namun demikian, NIK yang belum muncul dalam pengecekan awal tidak selalu berarti pekerja dinyatakan gagal menerima bantuan. Ada kemungkinan besar data masih dalam tahap pemeriksaan internal atau belum masuk dalam daftar akhir yang ditetapkan oleh Kemnaker. Pekerja dapat memeriksa kembali kesesuaian data kependudukan dan informasi kepesertaan yang dilaporkan perusahaan, lalu menghubungi bagian HRD atau personalia untuk memastikan data yang tercatat telah diperbarui melalui mekanisme resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan kekhawatiran mengenai jadwal pencairan dana, Kemnaker melalui akun media sosial resminya pada 12 November 2026 menegaskan bahwa informasi mengenai jadwal pencairan akan diumumkan melalui kanal resmi kementerian. BSU 2026 yang belum cair pada saat ini bukan berarti seluruh pekerja yang telah melakukan pengkinian data dinyatakan gagal menerima bantuan, karena proses penyaluran masih memerlukan tahapan pemeriksaan data yang mendalam dan penetapan penerima secara bertahap.