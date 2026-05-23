Alasan Ahmad Dhani Menikahi Mulan Jameela

Ahmad Dhani menyatakan alasannya menikahi Mulan Jameela, menyebut semuanya sudah menjadi takdir yang ditulis sejak sebelum manusia lahir. Pernyataan tersebut memicu kembali perhatian publik terhadap sosok ayah kandung Tiara Savitri yang selama ini jarang tersorot media.

Ahmad Dhani menyatakan alasannya menikahi Mulan Jameela , menyebut semuanya sudah menjadi takdir yang ditulis sejak sebelum manusia lahir. Pernyataan tersebut memicu kembali perhatian publik terhadap sosok ayah kandung Tiara Savitri yang selama ini jarang tersorot media.

Sebelum menikah dengan Mulan Jameela, Ahmad Dhani pernah menikah dengan Harry Nugraha pada tahun 1999. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak, yakni Tiarani Savitri dan Muhammad Rafly Aziz. Harry Nugraha dikenal sebagai musisi yang bermain bas di grup band rock bernama Rereku. Rumah tangga mereka sempat berjalan harmonis sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2005, tepat ketika popularitas Mulan Jameela tengah melejit bersama duo RATU.

Meskipun telah lama berpisah dan sama-sama memiliki pasangan baru, hubungan Harry Nugraha dan Mulan Jameela disebut tetap berjalan baik. Setelah perceraian tersebut, Harry menikah lagi dengan seorang konsultan keuangan bernama Sofia Upay. Di balik perceraian mereka, Harry Nugraha sempat mengungkap alasan kandasnya rumah tangga dengan Mulan Jameela. Dalam wawancara pada 2011 silam, ia menyebut persoalan komunikasi menjadi akar masalah yang perlahan merenggangkan hubungan mereka.

Harry juga pernah menceritakan perjuangannya mendukung karier Mulan Jameela di dunia hiburan ibu kota. Kala itu, mereka harus menjalani kehidupan berpindah antara Bandung dan Jakarta demi menyesuaikan jadwal pekerjaan Mulan yang semakin padat. Situasi tersebut membuat Harry harus sering bolak-balik Jakarta-Bandung demi mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Namun, menurut pengakuannya, ada perubahan yang mulai terasa seiring karier Mulan semakin bersinar di industri musik.

"Saya yang mengalah, mondar-mandir Jakarta-Bandung. Hingga tiba-tiba ada yang berubah sejak Neng menjadi artis dan perceraian adalah pilihan yang terbaik", tegas Harry Nugraha. Konflik antara HAS Pictures dan Ratu Sofya terkait film Dosa Penebusan atau Pengampunan kini berkembang semakin rumit. Polemik yang awalnya hanya terkait kewajiban promo.

Konflik keluarga Ratu Sofya kembali disorot. Setelah sebelumnya viral karena curhat soal penghasilan yang disebut diatur orang tuanya sejak kecil kini drama berlanjut. Kabar mengejutkan datang dari Nathalie Holscher. Mantan istri Sule itu mengungkap dugaan insiden penembakan yang dialami salah satu bodyguard pribadinya.

Ahmad Dhani buka suara soal alasan menikahi Mulan Jameela. Ia menyebut semua sudah menjadi takdir yang ditulis sejak sebelum manusia lahir. Simak selengkapnya. Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju kembali menjadi sorotan.

Kali ini, perhatian netizen tertuju pada ramalan yang pernah diungkap paranormal Hard Gumay terkait masa depan. Menjaga kadar kolesterol tetap stabil setelah makan enak penting banget. Karena, kolesterol tinggi yang menumpuk di dalam tubuh bisa memicu penyakit jantung. OPPO dikabarkan tengah menyiapkan generasi terbaru lini flagship Find X10 series.

Awalnya, seri ini disebut akan hadir dalam tiga model berbeda, yakni Oppo Find X10. Real Madrid kembali mengumumkan kepergian pemain lain dalam bursa transfer musim panas yang diperkirakan akan penuh gejolak, dengan David Alaba meninggalkan Santiago Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite menjadi salah satu prosesor flagship paling bertenaga di pasar smartphone saat ini. Dibangun dengan fabrikasi 3nm generasi terbaru. Eufy Omni S2 resmi meluncur dengan daya isap 30.000 Pa dan diffuser parfum pintar. Siap geser dominasi Roborock di pasar robot vacuum premium





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ahmad Dhani Mulan Jameela Pernikahan Takdir Harry Nugraha Tiara Savitri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tahun Lalu, Ahmad Dhani Akui Nyaris Ceraikan Mulan JameelaAhmad Dhani enggan membeberkan alasannya.

Read more »

Air Mata Al Ghazali Bikin Ahmad Dhani Batal Ceraikan Mulan JameelaAhmad Dhani mengaku tahun lalu sudah berniat ceraikan Mulan Jameela.

Read more »

Pengakuan Menghebohkan Ahmad Dhani Soal Ingin Ceraikan Mulan JameelaKehidupan rumah tangga pasangan selebritas kembali menjadi sorotan publik setelah musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya.

Read more »

Ahmad Dhani Batal Ceraikan Mulan JameelaAhmad Dhani membuat pengakuan mengejutkan bahwa rumah tangganya dengan Mulan Jameela hampir berujung perceraian setahun yang lalu.

Read more »