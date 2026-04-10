Alasan Absennya Arsela Nuari Purnama di Balik Kemenangan Popsivo Polwan atas Electric PLN

Pelatih Jakarta Popsivo Polwan, Darko Dobreskov, mengungkap alasan di balik absennya Arsela Nuari Purnama dalam kemenangan penting atas Jakarta Electric PLN di final four Proliga 2026 putaran kedua. Popsivo Polwan menang 3-1, namun sorotan tertuju pada ketidakhadiran sang hitter andalan.

BOLASPORT.COM - Pelatih Jakarta Popsivo Polwan , Darko Dobreskov , memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran Arsela Nuari Purnama dalam pertandingan krusial melawan Jakarta Electric PLN di babak final four Proliga 2026 putaran kedua. Popsivo Polwan berhasil meraih kemenangan gemilang atas Electric PLN dengan skor meyakinkan 3-1 (25-21, 25-22, 17-25, 25-19) di arena Sritex, Solo, pada hari Jumat, 10 April 2026.

Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Popsivo setelah mengalami kesulitan di klasemen sementara babak final four Proliga 2026, di mana mereka sempat terpuruk dengan kekalahan beruntun di dua laga awal. Pertandingan ini menandai titik balik penting bagi Popsivo, memberikan suntikan semangat dan motivasi tinggi untuk terus berjuang. Darko Dobreskov, sebagai pelatih kepala, mengakui bahwa tantangan utama yang masih dihadapi timnya adalah menjaga tingkat konsentrasi para pemain. Ia mengungkapkan bahwa masalah konsentrasi telah menjadi fokus utama dalam evaluasi tim sejak fase sebelumnya. Namun, pada laga yang sangat krusial ini, Dobreskov memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Amalia Fajrina dan rekan-rekannya di lapangan. Dobreskov mengungkapkan dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Kami menyadari betul bahwa masalah konsentrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus terus kami perbaiki sejak fase sebelumnya. Ia menambahkan, Saya tahu bahwa tim kami telah bekerja keras untuk mengatasi hal ini. Pada hari ini, setidaknya kami berhasil menunjukkan peningkatan dengan bermain penuh konsentrasi dan menampilkan performa yang sangat baik. Ia juga menyoroti pentingnya mentalitas dan fokus selama pertandingan. Ini adalah bukti nyata dari kerja keras, evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, dan dukungan dari seluruh anggota tim. Dobreskov juga memberikan jawaban atas rasa penasaran para penggemar Popsivo yang tidak melihat keberadaan Arsela Nuari Purnama, salah satu pemain andalan tim. Hitter andalan tersebut memang tidak diturunkan dalam pertandingan dan bahkan tidak terlihat di bangku cadangan. Ketidakhadiran Arsela tentu menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar setia Popsivo, namun Dobreskov tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran sang pemain. Kemenangan ini tentu menjadi dorongan semangat tersendiri bagi Popsivo untuk terus melangkah maju dalam kompetisi Proliga 2026. Popsivo akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja mereka dan meraih hasil terbaik di setiap pertandingan yang akan datang. Baca Juga: Final Four Proliga 2026 - LavAni Ogah Jemawa meski Menang atas Bhayangkara Presisi, Ritme Positif Ingin Dijaga. Hal ini juga menjadi momen penting bagi tim pelatih untuk terus mengevaluasi strategi dan taktik yang tepat untuk memaksimalkan potensi seluruh pemain. Kemenangan ini juga diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk meraih prestasi lebih tinggi di sisa kompetisi. Tim akan terus berfokus pada perbaikan kekurangan, menjaga semangat juang, dan berusaha mencapai tujuan bersama. Keberhasilan Popsivo Polwan ini juga merupakan cerminan dari kerja keras, kekompakan tim, dan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemain, pelatih, hingga manajemen dan para penggemar setia





