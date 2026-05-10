Alarm keras perlindungan industri baja Indonesia

Gulung tikarnya anak perusahaan BUMN Krakatau Steel, Krakatau Osaka Steel, menjadi alarm keras pentingnya perlindungan industri inti Indonesia. Terlepas dari persoalan internal perusahaan, ambruknya perusahaan tersebut juga disebabkan oleh produk impor predator yang terus membanjiri pasar domestik. Kebijakan proteksi menjadi esensial dalam agenda mendorong industrialisasi.

Gulung tikarnya anak perusahaan BUMN Krakatau Steel, Krakatau Osaka Steel, menjadi alarm keras pentingnya perlindungan industri inti Indonesia . Terlepas dari persoalan internal perusahaan, ambruknya perusahaan tersebut juga disebabkan oleh produk impor predator yang terus membanjiri pasar domestik.

Tak ayal, kebijakan proteksi menjadi esensial dalam agenda mendorong industrialisasi. Kabar terkait berhenti operasinya PT Krakatau Osaka Steel kian menguatkan asumsi pelemahan sektor manufaktur di Indonesia. Berdiri pada 2012, dengan suntikan modal dari Osaka Steel Co Ltd, perusahaan ini memproduksi berbagai jenis baja panjang dengan kapasitas lebih dari 500.000 metrik ton per tahun.

Pembangunan proyek ini berangkat dari asumsi kebutuhan baja tulangan Indonesia yang diperkirakan berada di 2 juta ton per tahun dengan kemungkinan kenaikan sampai 3,2 juta ton per tahun. Namun, asumsi ini dipatahkan oleh serapan produk baja domestik yang melempem. Di tengah tren positif produksi baja, pasar di dalam negeri justru didominasi oleh impor.kebutuhan baja domestik dipenuhi oleh produk impor, terutama dari China. Hal ini sejalan dengan kenaikan impor besi dan baja nasional.

Hingga November 2025, impor besi dan baja nasional mencapai 12,76 juta ton atau naik 0,73 persen secara. Serapan produk domestik yang belum maksimal ini kemudian turut menekan utilitas industri baja nasional. Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat utilitas industri baja nasional berada di kisaran 52 persen. Artinya, pabrik-pabrik baja di Indonesia saat ini hanya mampu beroperasi sedikit lebih tinggi dari separuh total kapasitas produksi maksimalnya.

Rendahnya tingkat utilitas ini pun membuat produksi baja tidak efisien. Pasalnya, tingkat utilisasi yang ideal untuk industri baja agar bisa beroperasi efisien adalah sekitar 80 persen. Maka, kerugian yang dialami oleh perusahaan baja saat ini pun merupakan konsekuensi logis karena. Urgensi regulasi Situasi yang terjadi di industri baja ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera menyiapkan benteng regulasi.

Pasalnya, dominasi dari produk baja impor ini tidak murni bersumber dari praktik bisnis yang sehat. Superioritas harga produk baja China ini bisa muncul akibat dorongan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Beijing. Untuk mendorong produksi, para produsen baja di China diberikan subsidi, insentif energi dan bahan baku, hingga fasilitas kapital dengan bunga rendah. Hal-hal inilah yang kemudian membuat produksi baja China menembus angka 960 juta ton per tahun.

Dalam lanskap global, angka ini fantastis mengingat total produksi baja dunia adalah sekitar 1,9 miliar ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, pasar baja domestik China pun telah mencapai titik jenuh dan tak lagi mampu menyerap hasil produksi. Saturasi ini diperparah dengan tren penurunan performa sektor properti semenjak pandemi Covid-19. Pada akhirnya produsen pun tak segan untuk membanting harga agar produknya bisa semakin cepat terjual.

Dalam laku perdagangan internasional, praktik di mana produk dijual lebih murah di pasar global ketimbang pasar domestik disebut dengan praktik dumping. Dalam aturan WTO, negara anggota diperbolehkan untuk mengambil langkah protektif untuk melindungi pasarnya dari praktik ”buang” barang tersebut. Tak heran, S&P Global melaporkan bahwa sepanjang 2024 hingga awal 2025 China menghadapi 29 kasus tudingan dumping baja. Selaras, upaya pemerintah untuk memasang pagar tinggi atas produk baja dumping pun dapat dilihat sebagai langkah yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, sejumlah kebijakan para importir nakal tak habis akal untuk memasukkan barang murah dari China, mulai dengan mengakali HSMomentum manufaktur Situasi memprihatinkan pada sektor industri besi dan baja ini menjadi potret paradoks agenda industrialisasi Indonesia. Di satu sisi, data nasional pada triwulan I-2026 menunjukkan performa positif dari sektor industri manufaktur, dengan capaian PMI-BI di atas 52 persen dan pertumbuhan lebih dari 5 persen secara. Tidak hanya itu, sektor ini juga menjadi pendorong investasi dengan menyumbang lebih dari Rp 418 triliun.

Di sisi lain, industri besi dan baja sebagai penopang utama manufaktur justru terus tertekan. Apabila hal ini terus terjadi, struktur industri di Indonesia pun akan semakin ”bolong” di tengah atau disebut juga dengan fenomena. Dalam kondisi ini, industri menengah, yang seharusnya menjadi tulang punggung transformasi ekonomi, justru mengalami penyusutan. Situasi ini pun akan membuat struktur ekonomi menjadi timpang.

Sektor industri hilir yang mengalami pertumbuhan akan makin bergantung pada impor sehingga menjadi terlampau konsumtif dan sulit untuk mencapai titik optimal. Adapun industri di sisi hulu akan terjebak pada pola ekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Maka, tanpa adanya perbaikan serius pada sektor besi dan baja sebagai industri ”ibu”, momentum dari pertumbuhan industri manufaktur bisa hilan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Baja Industri Baja Proteksi Industrialisasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IP Expo Indonesia 2026 Kembali Digelar, Pertemukan Brand dan Pemilik IP Global di JakartaAjang pameran kekayaan intelektual terbesar di Indonesia, IP Expo Indonesia 2026, kembali digelar pada 7–8 Mei 2026 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski,

Read more »

Tutup Pabrik, Krakatau Osaka Steel Apakah Sama dengan Krakatau Steel?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Pameran Seni Internasional ke-61 Venice Biennale 2026 Paviliun IndonesiaKementerian Kebudayaan RI kembali menghadirkan Paviliun Indonesia pada Pameran Seni Internasional ke-61 La Biennale di Venesia, Italia. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia. Paviliun Indonesia berlokasi di Scuola Internazionale di Grafica, Cannaregio 1798, Venesia.

Read more »

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari: Pengerasan Mewujudkan Prestasi Olahraga IndonesiaKetua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari berharap efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat perjuangan Indonesia untuk meraih prestasi di Asian Games 2026. Meski kekurangan anggaran, OKI bersama semua anggota tetap fokus untuk mengharumkan nama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dinyatakan sebagai insan olahraga, menanggapi aspirasi dari pengurus cabang olahraga. Persiapan perlomoran ini sedang berlangsung.

Read more »