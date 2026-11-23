Al Shamal membalikkan defisit dua gol untuk mengalahkan Al Ahli 3-2 melalui gol di menit akhir, menyisihkan mantan klub Riyad Mahrez.

Tim Al Shamal berhasil meraih kemenangan dramatis dengan skor akhir 3-2 atas tim asal Arab Saudi, Al Ahli, dalam laga fase Liga Champions Asia Elite yang berlangsung pada Senin malam. Pertandingan ini menjadi sorotan utama di mana tuan rumah Qatar harus bertarung keras untuk menggagalkan upaya tim tamu menjaga keunggulan awal mereka. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan Al Shamal dalam situasi tekanan tinggi. Kemenangan tersebut diraih melalui gol penentu yang dicetak tepat di menit pertama waktu tambahan babak kedua oleh Alex Collado. Gol ini mengubah total dinamika pertandingan yang sebelumnya hampir berakhir imbang, memberikan tiga poin penuh bagi Al Shamal dan menaikkan posisi mereka di klasemen sementara Zona Barat. Al Ahli yang awalnya terlihat unggul dengan jarak dua gol, kehilangan pijakan kunci di menit-menit krusial.

Dominasi Awal dan Keunggulan Dua Gol Al Ahli

Al Ahli memulai permainan dengan agresivitas tinggi dan berhasil membuka skor lebih dulu pada menit ke-11. Firas Al-Buraikan menjadi pahlawan awal bagi tim tamu dengan memanfaatkan umpan terobosan dari Ivan Toney. Sepakan kaki kiri yang presisi dari dalam kotak penalti membawa Al Ahli unggul 1-0 di babak pertama.

Peluang Al Ahli untuk memperlebar keunggulan muncul pada menit ke-15 setelah wasit menunjuk titik penalti akibat Galeno yang dijatuhkan di area penalti. Namun, momen emas ini disia-siakan oleh Ivan Toney pada menit ke-19. Kiper Al Shamal, Babacar Seck, berhasil menepis tendangan tersebut dan memastikan timnya tetap berada dalam pertarungan.

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Di sisi lain, Al Shamal mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan lewat sorotan performa Riyad Mahrez. Mantan bintang Al Ahli ini muncul sebagai ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Pada menit ke-28, Mahrez menciptakan peluang lewat umpan kepada Federico Baez, namun tembakan dari luar kotak penalti dibendung pertahanan. Upaya serupa juga dilakukan Galeno pada menit ke-30 yang tembakkannya juga ditepis Seck.

Akhir babak pertama diakhiri dengan keunggulan 1-0 untuk Al Ahli. Menit akhir babak pertama, tepatnya pada menit 45+3, Mahrez sempat menguji kiper Edouard Mendy dengan tembakan bebas dari luar kotak penalti, namun pertahanan Al Ahli mampu mementahkannya.

Mahrez Ciptakan Sejarah dan Kebangkitan Al Shamal

Babak kedua dimulai dengan upaya Al Ahli untuk memperlebar jarak skor. Ziyad Al-Johani menyia-nyiaakan peluang sundulan yang datang dari umpan silang Galeno pada menit ke-47. Keunggulan Al Ahli sempat kembali menjadi dua gol pada menit ke-58 ketika Ivan Toney mencetak gol kedua melalui tembakan mendatar di dalam kotak penalti.

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Kebangkitan Al Shamal dimulai cepat. Baghdad Bounedjah mempersempit defisit menjadi 1-2 pada menit ke-62 dengan menyambar bola jarak dekat di dalam kotak penalti. Tekanan terus meningkat hingga pada menit ke-72, Riyad Mahrez membuktikan nilainya yang besar bagi tim barunya. Dari tendangan sudut yang dikreasikan oleh Mahrez, Thiago Silva mencetak gol penyama kedudukan 2-2 melalui tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti yang masuk ke gawang Edouard Mendy.

Momen ini menjadi titik balik emosional bagi Mahrez. Ia menghadapi mantan klubnya untuk pertama kalinya setelah hengkang pada bursa transfer musim panas lalu. Sebelumnya, Mahrez menghabiskan tiga musim di Al Ahli dan membantu tim tersebut menjuarai Liga Champions Asia Elite sebanyak dua kali. Penampilannya di hadapan pendukung mantan timnya menjadi malam yang luar biasa karena ia turut membawa Al Shamal membalikkan keadaan.

Gol Penentu Akhir dan Dampak Klasemen Liga

Di saat Al Ahli berupaya kembali unggul, Alex Collado mengejutkan mereka dengan gol ketiga pada menit 90+1. Tembakan kaki kiri Collado dari luar kotak penalti memberikan keunggulan dramatis bagi Al Shamal. Gol ini memastikan Al Shamal pulang dengan tiga poin penuh dari Qatar. Collado kemudian menerima kartu kuning akibat selebrasi yang dianggap berlebihan oleh wasit.

Al Ahli mencoba menyamakan kedudukan sesaat setelah itu. Trincão mencoba tembakan pada menit 90+3, namun upaya tersebut berhasil dicegah oleh Babacar Seck. Akhir yang dramatis ini menyisakan kenangan pahit bagi Al Ahli dan kebahagiaan bagi Al Shamal yang berhasil mengalahkan juara bertahan.

Dengan kemenangan ini, perolehan poin Al Shamal naik menjadi delapan dan mereka menempati peringkat ketujuh di klasemen Zona Barat. Posisi ini sejajar dengan poin Al Ahli yang kini tertahan di peringkat keenam. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya mengangkat moral tim, tetapi juga menjadi pernyataan kekuatan baru bagi Al Shamal di kancah kompetisi asia.