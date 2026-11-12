Al-Riyadh Kejar Empat Besar Liga U-21 Saudi Bertemu Neom

Al-Riyadh menghadapi Neom pada Minggu 15 November dalam upaya menembus empat besar Liga Saudi U-21. Persaingan ketat dengan Al-Taawoun dan Al-Fateh menuntut performa maksimal dari klub ibu kota.

Klub Al-Riyadh berusaha keras untuk menembus empat besar klasemen Liga Elite Saudi U-21 saat menjalani laga tunda selama periode jeda internasional. Jeda internasional kali ini menjadi ajang digelarnya empat pertandingan di Liga Arab Saudi U-21, setelah sebelumnya ditunda dari pekan-pekan yang lalu akibat kondisi logistik yang tengah dihadapi Kerajaan Arab Saudi. Langkah ini diharapkan bisa mengubah posisi tim ibu kota yang saat ini berada di peringkat kelima.

Mekanisme Laga Tunda dan Jadwal Pertandingan

Rangkaian pertandingan tersebut dimulai pada Minggu 15 November, ketika Al-Riyadh menjamu Neom di stadion cadangan klub Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi. Laga ini merupakan bagian dari pekan keenam liga yang telah ditunda. Setelah laga tersebut, terdapat tiga pertandingan lainnya yang digelar pada Rabu 18 November. Dalam jadwal tersebut, Al-Akhdoud menjamu Al-Jabalain di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, pada pekan yang sama. Selain itu, Al-Watan juga akan menjamu Al-Orobah di stadion cadangan nomor dua di Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, dalam laga pekan ketujuh. Seluruh laga ini berlangsung tanpa mengubah struktur klasemen yang ada, namun menjadi penentu urutan akhir musim.

Also read Arab Saudi Masih Panas, Rudal Hampir Serang Mekkah hingga Riyadh

Posisi klasemen dan target Al-Riyadh serta Neom

Al-Riyadh memasuki laga melawan Neom dengan mata tertuju pada tiket empat besar, menempati peringkat kelima di klasemen dengan 18 poin. Posisi ini unggul selisih gol atas Al-Taawoun yang berada di peringkat keempat, dan tertinggal dua poin dari Al-Fateh yang menempati peringkat ketiga. Jika berhasil mengalahkan Neom, Al-Riyadh akan berjarak satu poin saja dari Al-Ahli yang menempati peringkat kedua, dan lima poin dari Al-Ittihad sang pemuncak klasemen. Masing-masing klub tersebut telah memainkan sepuluh pertandingan di kompetisi ini, sehingga setiap poin menjadi sangat berharga dalam pertarungan memperebutkan tempat terbaik.

Di sisi lain, Neom berusaha mendekati Al-Riyadh, karena menempati peringkat kesepuluh di klasemen dengan 14 poin. Angka tersebut diraih dari empat kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Neom hanya terpaut empat poin di belakang lawan mereka. Tim ini juga menampilkan performa yang baik pada musim ini di Dawri Joy untuk level elite, di mana mereka hanya menelan dua kekalahan dari Al-Hilal dan Al-Ittihad. Kemampuan untuk menahan serangan dari tim-tim besar ini menjadi modal penting saat menghadapi Al-Riyadh di kandang mereka.

Advertisement

Konteks performa dan tantangan tim lain di liga

Tim ibu kota tersebut tengah menjalani salah satu periode terbaiknya, di mana mereka hanya menelan satu kekalahan pada awal musim melawan Al-Wehda. Sejak itu, Al-Riyadh meraih lima kemenangan dan tiga hasil imbang, dengan hasil imbang terakhir melawan sang tetangga Al-Nassr dalam derby Riyadh pada pekan lalu. Konsistensi ini menjadi kunci utama dalam usaha mereka mengejar posisi di babak empat besar. Sebaliknya, Al-Tadhamon yang akan bertemu Al-Hazm memiliki lini pertahanan terburuk pada musim ini di Dawri Joy untuk level elite, dengan gawangnya kebobolan 21 gol dalam tujuh pertandingan atau rata-rata tiga gol per pertandingan.

Al-Hazm, sang juara bertahan Dawri Joy untuk level elite, memburu kemenangan baru pada musim ini saat bertandang ke markas Al-Tadhamon. Kemenangan sebelumnya atas Al-Khaleej dengan skor 2-0 menjauhkan Al-Hazm dari dasar klasemen, di mana mereka melompat ke peringkat kelima belas dengan 10 poin. Angka tersebut diraih dari tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan. Sang juara bertahan unggul hanya tiga poin atas calon lawannya. Al-Tadhamon menempati peringkat kesembilan belas dengan 7 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam empat pertandingan.

Persaingan ketat di bagian bawah klasemen liga

Pertandingan terakhir antara Al-Watan dan Al-Orobah menjadi sorotan lain dalam jadwal tunda ini. Kedua tim berusaha meraih kemenangan kedua mereka pada musim ini demi keluar dari dasar klasemen ketika bertemu pada Rabu mendatang. Al-Orobah menempati peringkat kedua puluh satu dengan 4 poin, unggul satu poin saja atas Al-Watan yang menempati peringkat kedua puluh tiga dan terbawah kedua. Namun, posisi Al-Orobah tampak lebih buruk secara statistik.

Meski unggul di klasemen, Al-Orobah telah memainkan delapan pertandingan di mana mereka hanya meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara menelan kekalahan dalam enam pertandingan. Tim ini menjadi tim dengan jumlah kekalahan terbanyak, setara dengan Al-Ansar dan Al-Khaleej. Di sisi lain, Al-Watan baru memainkan lima pertandingan pada musim ini, kalah dalam empat di antaranya dan meraih satu kemenangan yang didapat atas Al-Akhdoud. Sementara itu, Al-Akhdoud menempati peringkat kedua puluh dua dengan hanya 3 poin dari satu kemenangan, tanpa meraih hasil imbang dalam empat kekalahan, sementara Al-Jabalain berada di peringkat kedua belas dengan 11 poin setelah lima hasil imbang termasuk melawan Al-Hilal dan Al-Ahli.