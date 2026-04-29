Al Nassr Taklukkan Al Ahli, Ronaldo Makin Dekat dengan Gelar Liga Arab Saudi

Al Nassr berhasil mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-30 Liga Arab Saudi. Gol-gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan Kingsley Coman, membawa Al Nassr semakin dekat dengan gelar juara.

Pertandingan sengit antara Al Nassr dan Al Ahli di pekan ke-30 Liga Arab Saudi yang digelar di Al-Awwal Park, Riyadh, Kamis (30/04/2026) dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Al Nassr .

Laga ini berlangsung dengan tempo tinggi dan kedua tim menampilkan permainan yang sangat kompetitif. Al Nassr, yang bertindak sebagai tuan rumah, terus menekan sejak awal pertandingan, berusaha membongkar pertahanan solid Al Ahli. Namun, Al Ahli tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan yang berarti, dengan pemain-pemainnya yang berjuang keras untuk menjaga gawang tetap aman. Meskipun begitu, ketajaman Cristiano Ronaldo akhirnya berhasil memecah kebuntuan, membawa Al Nassr unggul.

Gol Ronaldo menjadi momentum penting bagi timnya, meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan tekanan lebih lanjut kepada Al Ahli. Kingsley Coman juga turut berkontribusi dengan mencetak gol tambahan, memperlebar keunggulan Al Nassr dan memastikan kemenangan mereka. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Al Nassr di puncak klasemen Saudi Pro League, dengan raihan 79 poin dari 30 pertandingan. Mereka kini unggul delapan poin dari Al Hilal, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Sementara itu, Al Ahli harus puas berada di posisi ketiga dengan 66 poin dari 29 laga. Kemenangan ini membawa Cristiano Ronaldo semakin dekat dengan gelar juara Liga Arab Saudi pertamanya. Pertandingan ini menjadi bukti kualitas dan determinasi Al Nassr, serta kemampuan Ronaldo dalam mencetak gol penting di momen-momen krusial. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, di mana kedua tim langsung saling menyerang.

Pada menit ke-11, Ibanez dari Al Ahli mencoba melepaskan tembakan jarak jauh setelah menerima umpan dari Riyad Mahrez, namun bola masih meleset dari sasaran. Dua menit kemudian, Al Ahli kembali mengancam melalui sundulan Merih Demiral, tetapi kiper Al Nassr, Bento, berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Al Nassr tidak mau ketinggalan dan membalas dengan serangan Mohamed Simakan pada menit ke-16, yang melepaskan tembakan dari sisi kiri kotak penalti setelah menerima umpan dari Cristiano Ronaldo. Sayangnya, upaya tersebut masih melambung tinggi.

Peluang emas didapatkan Al Nassr pada menit ke-22, ketika Cristiano Ronaldo melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti, namun Edouard Mendy, kiper Al Ahli, berhasil menepis bola dengan baik. Babak pertama berakhir tanpa gol, meskipun kedua tim telah menciptakan beberapa peluang berbahaya. Babak kedua menjadi saksi kebangkitan Al Nassr. Mereka akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-76 melalui sundulan tajam Cristiano Ronaldo, memanfaatkan umpan silang Joao Felix dari situasi sepak pojok.

Gol ini membangkitkan semangat tim dan memberikan tekanan lebih lanjut kepada Al Ahli. Menjelang akhir pertandingan, Kingsley Coman menggandakan keunggulan pada menit ke-90, memanfaatkan umpan tandukan Aiman Yahya dari situasi bola mati. Joao Felix hampir menambah gol pada masa injury time, tetapi tendangan bebasnya hanya membentur mistar gawang. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Al Nassr.

Susunan pemain Al Nassr: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Inigo Martinez, Kingsley Coman, Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozovic, Sadio Mane, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Susunan pemain Al Ahli: Edouard Mendy; Ali Majrashi, Merih Demiral, Roger Ibanez, Zakaria Al Hawsawi, Valentin Atangana, Ziyad Aljohani, Franck Kessie, Riyad Mahrez, Ivan Toney, Galeno. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Al Nassr dalam persaingan meraih gelar juara Liga Arab Saudi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ahli Waris Korban Kecelakaan KRL-KA Dapat Santunan Rp90 JutaPT Jasa Raharja memastikan seluruh korban kecelakaan yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi

Read more »

Kaitan Antara Konsumsi Daging Merah dan Risiko Penyakit Jantung Menurut AhliBenarkah daging merah berbahaya bagi jantung? Simak fakta medis, pendapat ahli, dan panduan porsi sehat agar jantung tetap kuat.

Read more »

Zona Megathrust di RI Berubah, Ahli Jepang Tunjuk Lokasi BahayaPeta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 menunjukkan 14 zona megathrust baru. Simak peringatan ahli Jepang!

Read more »

Update Klasemen Sementara Liga Pro Saudi 2025/2026, Al Nassr Kian 'Menyala' di Posisi PuncakBerita Update Klasemen Sementara Liga Pro Saudi 2025/2026, Al Nassr Kian 'Menyala' di Posisi Puncak terbaru hari ini 2026-04-28 23:55:35 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Al Nassr Bungkam Al Ahli 2-0, Ronaldo Cetak Gol ke-970Al Nassr berhasil mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-970 dalam karirnya dan Kingsley Coman juga menyumbang gol kemenangan. Kemenangan ini mengokohkan posisi Al Nassr di puncak klasemen.

Read more »

Cristiano Ronaldo Cetak Gol ke-970, Al Nassr Bukukan SejarahCristiano Ronaldo membuka skor dengan tandukan dari sepak pojok Joao Felix pada menit ke-76 laga di Al-Awwal Park, markas Al Nassr, itu.

Read more »