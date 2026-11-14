Al Nassr Putuskan Hentikan Sadio Mane Kontrak Musim Ini

Al Nassr menolak perpanjangan kontrak Sadio Mane despite kontribusi besar. Pemain Senegal ini bisa pindah gratis musim depan bersama Cristiano Ronaldo dan Joao Felix.

Al Nassr mengumumkan rencana untuk tidak memperpanjang kontrak Sadio Mane setelah masa berlakunya berakhir pada penghujung musim ini. Keputusan strategis ini diambil oleh manajemen klub尽管 pemain asal Senegal tersebut telah menunjukkan performa impresif selama beberapa tahun terakhir bersama tim. Dengan berakhirnya kontrak, Mane akan menjadi pemain bebas transfer dan dapat menandatangani perjanjian baru dengan klub mana pun selama bursa transfer musim dingin mendatang.

Mekanisme Transisi Kontrak Mane

Perwakilan hukum dari Sadio Mane telah mengajukan penawaran perpanjangan kontrak selama satu musim tambahan kepada manajemen Al Nassr. Namun, klaim dari jurnalis Saudi, Falah Al Qahtani, melalui akun media sosial X, mengungkap bahwa pihak agen meminta konsesi besar berupa pemotongan gaji sebesar 60% dari besaran gaji saat ini. Al Nassr secara tegas menolak permintaan finansial tersebut sebagai syarat utama untuk perpanjangan hubungan kerja.

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Ketidaksepakatan dalam negosiasi gaji ini menjadi faktor utama di balik keputusan manajemen untuk tidak mempertahankan bintang Senegal tersebut. Mane memiliki opsi untuk bebas bernegosiasi dengan klub lain setelah musim berjalan, tanpa memerlukan biaya transfer dari Al Nassr pada musim panas berikutnya. Hal ini memberikan fleksibilitas penuh bagi Mane untuk memilih destinasi kariernya selanjutnya.

Rekor dan Prestasi bersama Al Nassr

Sejak bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2023 dari Bayern Munich, Sadio Mane telah membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam skuad tim. Data statistik mencatat bahwa selama hampir tiga setengah musim, pemain tersebut telah tampil dalam 144 pertandingan resmi. Kontribusinya terlihat jelas dari total 54 gol yang dicetak serta 43 assist yang didistribusikan kepada rekan setim.

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Dari sisi kolektif, pencapaian tertinggi yang diraih oleh Sadio Mane bersama Al Nassr adalah kemenangan di Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu. Gelar tersebut sangat bersejarah karena mengakhiri masa kering selama tujuh tahun tanpa trofi liga bagi klub tersebut. Selain itu, Al Nassr juga berhasil meraih gelar Piala Raja Salman untuk Klub Arab Juara pada musim panas 2023 selama masa kepelatihan Mane.

Prospeksi Masa Depan Trio Portugal

Keputusan untuk tidak mempertahankan Sadio Mane kemungkinan besar akan diikuti oleh nasib serupa bagi dua bintang Portugal, Cristiano Ronaldo dan Joao Felix. Kontrak Ronaldo juga berakhir pada penghujung musim ini, di mana ia sedang berada dalam ambisi untuk mencetak gol ke-1000 dalam karier profesionalnya. Hingga saat ini, legenda asal Madeira tersebut telah mencetak 985 gol, sehingga hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai tonggak milestone tersebut.

Sementara itu, Joao Felix menghadapi situasi kontrak yang lebih kompleks dibandingkan rekan setimnya. Kontrak Felix akan berakhir pada penghujung musim ini, namun ada klausul khusus yang memungkinkan Al Nassr memperpanjang masa kontrak hingga dua musim tambahan secara sepihak. Klausul ini tidak memerlukan persetujuan dari pemain, namun klub wajib membayar 20 juta euro kepada Chelsea dan menaikkan gaji Felix dari 10 menjadi 12,5 juta euro per tahun.

Strategi Manajemen dan Krisis Finansial

Manajemen Al Nassr yang dipimpin oleh Ahmed Al Sultan sedang berpacu dengan waktu untuk mengaktifkan klausul perpanjangan sepihak bagi Joao Felix. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah agennya, Jorge Mendes, memindahkan pemain ke Barcelona dengan transfer gratis atau nominal simbolis setelah berakhirnya masa wajib kontrak pada musim panas 2027. Klub berusaha menutup jalan bagi minat yang bangkit dari klub Catalan tersebut.

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Sumber internal mengindikasikan bahwa manajemen Al Nassr saat ini sedang berupaya menyelesaikan sejumlah krisis finansial yang dihadapi klub. Setelah situasi keuangan stabil, mereka berencana memberitahukan kesiapan untuk memberikan jaminan finansial yang diperlukan bagi transfer Joao Felix kepada Liga Profesional Arab Saudi. Proses ini harus diselesaikan sebelum batas waktu pada Mei mendatang, memastikan kelancaran administrasi pemain di tengah spekulasi transfer yang intensif.