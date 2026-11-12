Al Hilal dan Inzaghi Capai Kesepakatan Soal Masa Depan Hingga Akhir Musim

Al Hilal dan pelatih Simone Inzaghi telah menyelesaikan ketidakpastian mengenai masa depan pelatih Italia tersebut hingga akhir musim. Klub dan pelatih sepakat menunda perpanjangan kontrak untuk menjaga fokus tim pada kompetisi yang sedang berjalan.

Pertanyaan mengenai masa depan Simone Inzaghi sebagai pelatih utama Al Hilal akhirnya telah terjawab dengan jelas setelah pihak manajemen klub dan sang pelatih mencapai kesepakatan mutlak dalam beberapa jam terakhir.

Kesepakatan ini mengakhiri berbagai spekulasi dan polemik yang selama ini mengganjal seputar kelanjutan tugas Inzaghi di musim berjalan. Sebelumnya, berbagai laporan dari sumber media terpercaya menyatakan bahwa musim ini mungkin menjadi tahun terakhir Inzaghi menjabat sebagai kepala pelatih di markas Al Hilal, yang dijuluki sebagai Sang Pemimpin. Alasan utama yang disebutkan adalah keinginan kuat Inzaghi untuk kembali ke Italia dimulai dari musim depan.

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Al Hilal Tunda Negosiasi Kontrak Inzaghi

Di sisi lain, terdapat pula klaim bahwa pihak Al Hilal menolak untuk memperpanjang kontrak Inzaghi secara dini, dengan alasan ingin menunggu hingga akhir musim untuk melakukan evaluasi performa yang lebih komprehensif sebelum mengambil keputusan final. Namun, kabar terbaru menegaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menunda penyelesaian administrasi perpanjangan kontrak sampai musim ini benar-benar usai.

Keputusan ini diambil berdasarkan kehendak bersama agar fokus utama tim tetap tertuju pada pencapaian di lapangan serta kompetisi-kompetisi penting yang masih akan dihadapi, tanpa terdistraksi oleh negosiasi kontrak. Surat kabar setempat melaporkan bahwa segala hal terkait status pekerjaan Inzaghi akan diputuskan secara final setelah seluruh jadwal liga dan turnamen internasional berakhir. Saat ini, Al Hilal sedang dalam kondisi performa yang sangat cemerlang dan dominan di kancah domestik maupun regional.

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Di liga domestik, yaitu Liga Arab Saudi, Al Hilal berada di posisi puncak klasemen dengan jumlah poin yang solid, yaitu tiga puluh poin. Tim ini unggul dua poin dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, Al Nassr dan Al Qadsiah, yang sama-sama menempati posisi kedua dengan perolehan poin yang lebih sedikit. Di kancah Asia, tim asuhan Inzaghi juga menunjukkan stabilitas yang baik. Mereka saat ini menempati posisi kedua di Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan total sembilan poin.

Al Hilal Puncak Klasemen Liga Arab Saudi

Meskipun belum menjadi yang teratas, selisih poin mereka dari puncak klasemen, yang diduduki oleh Al Ain, hanya tiga poin, sehingga peluang untuk naik ke posisi pertama masih sangat besar. Selain itu, di kompetisi Piala Pelayan Dua Kota Suci, Al Hilal berhasil melewati babak tiga puluh dua besar setelah menang telak dengan skor dua gol tanpa balas melawan Al Raed.

Tim sekarang bersiap untuk menghadapi Al Hazem pada babak enam belas besar yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal dua belas Januari mendatang di Stadion Kingdom Arena, Riyadh. Sejarah singkat kehadiran Simone Inzaghi di Al Hilal dimulai pada musim panas tahun dua ribu dua puluh lima, ketika ia menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

Sejak saat itu, Inzaghi telah membawa timnya ke babak perempat final Piala Dunia Antarklub dua ribu dua puluh lima, sebelum akhirnya terhenti oleh Fluminense dari Brasil dengan skor satu dua. Pencapaian tertinggi Inzaghi hingga saat ini bersama Al Hilal adalah meraih gelar tunggal di ajang Piala Pelayan Dua Kota Suci pada musim lalu, setelah mengalahkan Al Kholood di final.

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Inzaghi Tak Berhasil Pertahankan Gelar Juara

Namun, di Liga Roshn Arab Saudi, tim gagal mempertahankan gelar juara karena kehilangan trofi di pekan terakhir yang diraih oleh rival tradisional mereka, Al Nassr, dengan selisih hanya dua poin. Kekecewaan terbesar terjadi pada edisi sebelumnya Liga Champions Asia Elite ketika tim tersingkir di babak enam belas besar setelah kalah adu penalti dari Al Sadd Qatar.

Secara statistik pribadi, Inzaghi mencatatkan diri sebagai pelatih dengan rekor kemenangan yang sangat baik di Stadion Kingdom Arena, di mana Al Hilal hanya mengalami tiga kekalahan sejak kedatangannya, yaitu melawan Fluminense, Neom, dan Al Shamal Qatar.