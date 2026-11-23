Hussein Amouta mengumumkan lini inti Al Ahly untuk laga krusial melawan Pyramids di Liga Primer Mesir. Duel puncak klasemen ini menjadi ujian besar bagi tim berjubah merah.

Al Ahly bersiap menghadapi tekanan besar saat berlaga melawan Pyramids dalam lanjutan Liga Primer Mesir. Laga krusial ini akan diselenggarakan pada Senin malam di Stadion Internasional Kairo sebagai bagian dari pekan kesembilan kompetisi. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua belah pihak untuk menentukan arah klasemen.

Klub berjubah merah ini bertujuan memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen, sementara Pyramids ingin mempertahankan rekor sempurna mereka. Pertemuan ini menarik perhatian luas mengingat konsekuensi langsungnya terhadap posisi puncak liga dan psikologi para pemain.

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Keputusan Strategis Pelatih Hussein Amouta

Pelatih kepala Al Ahly asal Maroko, Hussein Amouta, telah resmi mengumumkan susunan pemain inti yang akan dipertahankan untuk menghadapi rivalnya. Keputusan ini mencerminkan upaya menjaga stabilitas teknis sekaligus memberikan kepercayaan penuh kepada para pemain yang telah terbiasa dengan sistem permainan tim.

Omar El-Saey tetap dipertahankan di lini inti sebagai salah satu elemen kunci dalam struktur penyerangan Al Ahly. Amouta memberikan kesempatan kepada pemain ini untuk terus membuktikan kemampuan dan konsistensinya di lapangan hijau.

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Kejutan menarik hadir dari kehadiran Imam Ashour yang kembali masuk dalam daftar pemain. Sebelumnya, sang pemain absen sejak pertandingan imbang 3-3 melawan El Qanah, dan kini kehadirannya memberikan opsi taktis tambahan di lini tengah.

Perubahan Tata Letak Di Dalam Lapangan

Di lini tengah, Amouta memutuskan menurunkan Akram Tawfik bersatu dengan Marwan Attia untuk mengontrol dinamika permainan. Trio serangan yang dipilih terdiri dari Ahmed Zizo, Achraf Bencharki, dan Soufiane Benjdida yang akan menggarap pertahanan lawan.

Kehadiran Soufiane Benjdida sebagai ujung tombak menggeser posisi Mounsef Bakrar yang harus puas duduk di bangku cadangan. Hal ini menegaskan keteguhan pelatih dalam menerapkan solusi menyerang yang dianggap paling efektif untuk membobol pertahanan Pyramids.

Strategi Taktis Rulani Mokwena dan Pyramids

Sedangkan di kubu lawan, pelatih kepala Pyramids asal Afrika Selatan, Rulani Mokwena, mengumumkan perubahan signifikan dalam formasi mereka. Mostafa Abdel Raouf atau yang dikenal sebagai Zico dipasangkan di posisi penyerang tengah untuk menjadi ancaman utama.

Mokwena juga menurunkan duet Walid El Karti dan Abdelrahman Magdy sejak awal guna memperkuat dominasi lini tengah. Kombinasi ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara tugas bertahan dan transisi serangan yang cepat ke area pertahanan Al Ahly.

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Pentingnya Peringkat Klasemen Saat Ini

Al Ahly memasuki pertandingan dengan posisi peringkat ketiga klasemen Liga Primer Mesir. Mereka memiliki koleksi 20 poin yang diraih dari enam kemenangan dan dua hasil imbang selama delapan pekan pertama berlaga.

Di sisi lain, Pyramids bertengger di puncak klasemen dengan jumlah 24 poin. Tim ini berhasil meraih nilai sempurna dalam delapan pekan pertama dengan memenangkan seluruh pertandingan yang mereka ikuti, menjadikannya tim tak terkalahkan sementara.

Target Poin dan Dampak Masa Depan

Kemenangan bagi Al Ahly akan memangkas jarak poin dari pemimpin klasemen menjadi hanya satu poin saja. Bagi Pyramids, kemenangan akan memberikan peluang besar untuk semakin menjauh di puncak dan mengirimkan pesan kuat kepada pesaing lainnya.

Pertemuan di Stadion Internasional Kairo ini bukan sekadar pertarungan tiga poin, tetapi juga uji mental bagi kedua skuad. Hasilnya akan sangat menentukan momentum kompetisi bagi kedua tim di sisa musim berjalan.