Al Ahli Saudi Juara Liga Champions AFC Elite 2026 Setelah Kalahkan Machida Zelvia

Machida Zelvia harus mengakui keunggulan Al Ahli Saudi di final Liga Champions AFC Elite 2025-2026 dengan skor 0-1. Meski kalah, performa Machida Zelvia sepanjang turnamen mendapat apresiasi tinggi.

Pertandingan final Liga Champions AFC Elite 2025-2026 yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 25 April 2026, menyaksikan kekalahan menyakitkan bagi Machida Zelvia di tangan Al Ahli Saudi dengan skor tipis 0-1.

Stadion megah tersebut dipenuhi oleh puluhan ribu pendukung, mayoritas dari kubu Al Ahli yang diuntungkan dengan status tuan rumah. Meskipun Machida Zelvia menunjukkan perlawanan gigih sepanjang pertandingan, gawang yang dijaga oleh Kosei Tani akhirnya harus kebobolan di masa perpanjangan waktu melalui gol yang dicetak oleh penyerang andalan Arab Saudi, Feras Al Brikan. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan luar biasa Machida Zelvia di kompetisi bergengsi tersebut.

Machida Zelvia sebenarnya memiliki peluang untuk membalikkan keadaan setelah Zakaria Al Hawsawi dari Al Ahli menerima kartu merah pada menit ke-69 akibat tindakan agresifnya terhadap Tete Yengi. Namun, keunggulan jumlah pemain tersebut gagal dimanfaatkan secara optimal oleh tim asal Jepang ini. Terlepas dari hasil akhir yang kurang memuaskan, performa Machida Zelvia sepanjang turnamen mendapat pujian tinggi dari Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Beliau menekankan bahwa pencapaian tim debutan ini merupakan sebuah momen bersejarah dan kampanye yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kompetisi kontinental. Pujian ini menunjukkan bahwa Machida Zelvia telah berhasil mencuri perhatian dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh pecinta sepak bola Asia. Secara mengejutkan, Machida Zelvia, yang merupakan tim dengan peringkat terendah dari Jepang, mampu tampil gemilang dan mendominasi fase liga. Mereka berhasil mengungguli tim-tim kuat seperti Vissel Kobe dan Sanfrecce Hiroshima, yang harus puas berada di posisi kedua dan ketiga.

Selama fase liga, Machida Zelvia mencatatkan 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan, mengumpulkan 17 poin dengan 15 gol yang dicetak dan hanya 7 gol yang bersarang. Kemenangan diraih atas Shanghai Port, Gangwon FC, Ulsan HD, Shanghai Shenhua, dan Chengdu Rongcheng. Hasil imbang didapatkan saat melawan FC Seoul dan Johor Darul Takzim, sementara kekalahan satu-satunya terjadi saat menjamu Melbourne City.

Keberhasilan ini mengantarkan mereka ke babak 16 besar, di mana mereka berhasil mengalahkan Gangwon FC dari Korea Selatan dengan agregat 1-0. Pertahanan solid Machida Zelvia, yang berhasil mencatatkan tiga clean sheet di fase gugur, sayangnya tidak mampu bertahan di partai final. Meskipun demikian, perjalanan mereka tetap menjadi inspirasi dan bukti bahwa kerja keras dan determinasi dapat membawa tim underdog meraih kesuksesan yang luar biasa





